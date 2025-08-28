Patrika LogoSwitch to English

अगले 100 घंटे होगी ‘मूसलाधार बारिश’: 15 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 28, 2025

mp weather
फोटो- पत्रिका

MP Weather: मध्यप्रदेश में एक बार फिर से लगातार बारिश का दौर शुरु हो गया। राजधानी भोपाल, इंदौर, गुना, उज्जैन, दमोह, खजुराहो, मंडला, आगर-मालवा, शाजापुर, धार, उमरिया, रायसेन समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। उज्जैन में भारी बारिश के चलते क्षिप्रा नदी उफान पर आ गई है। इधर, मौसम विभाग ने 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

इन जिलों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है।

कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग की मानें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ शिवपुरी और दमोह से होते हुए लो प्रेशर एरिया में जा रहा है। इसके बाद वहां से बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया है कि 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर यानी 100 घंटों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है।

पिछले 24 घंटों में कहां-कहां हुई बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान सिवनी, रतलाम, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, भोपाल, इंदौर, सागर, धार, उज्जैन, श्योपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बारिश हुई।

उज्जैन की क्षिप्रा नदी उफान पर आ गई है। जिसके कारण घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। इंदौर के गांधीनगर मेट्रो स्टेशन के पास वाली सड़क में करीब 1.5 फीट पानी भर गया। जिसके कारण आवाजाही प्रभावित हुई। ऐसे ही रायसेन में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया।

Published on:

28 Aug 2025 08:00 pm

