अगले 11 घंटे ‘मूसलाधार बारिश’: 16 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, छिंदवाड़ा, पन्ना, छतरपुर, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।



वहीं, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है।