Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

‘लोकल सिस्टम’ से होगी ताबड़तोड़ बारिश, IMD की चेतावनी

MP Weather: आसपास बने सिस्टमों से नमी आ रही है, और लोकल वेदर सिस्टम से कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, लोकल सिस्टम की एक्टिविटी के चलते कुछ जिलों में तेज पानी गिर सकता है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 16, 2025

MP Weather Heavy Rain
MP Weather Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: राजधानी भोपाल में इन दिनों रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। मानसूनी सीजन का यह आखिरी माह है। ऐसे में विदाई के पहले बारिश के अलग ही रंग नजर आ रहे है। आसपास बने सिस्टमों से नमी आ रही है, और लोकल वेदर सिस्टम से कहीं झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। यदि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी रही तो कुछ जिलों में तेज पानी(Heavy Rain) गिर सकता है।

नए शहर में झमाझम बारिश

शहर में सोमवार को भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहा। दिन में हल्की धूप, आंशिक बादलों की स्थिति रही, वहीं दोपहर से रात्रि तक शहर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। शाम को काले घने बादलों और गरज चमक के साथ | नए शहर में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान जहां अरेरा हिल्स में 12.5 आधा इंच बारिश हुई तो बैरागढ़ रात्रि तक 5 मिमी बारिश दर्ज की गई सोमवार को शहर का अधिकत तापमान 31 और न्यूनतम 24.6 डि दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

अगले 72 घंटे ‘तांडव मचाएगी बारिश’, 8 जिलों में IMD की चेतावनी
भोपाल
MP weather Heavy rain alert

अभी ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दो तीन दिन मौसम का मिजाज इसी तरह रह सकता है। इस समय विदर्भ की ओर एक ऊपरी हक का चक्रवात बना हुआ है। इसके कारण नमी आ रही है। इसके चलते बादल बन रहे हैं और गरज चमक के साथ अलग-अलग हिस्सों में बारिश(Heavy Rain) हो रही है।

ये भी पढ़ें

झमाझम बारिश पर ब्रेक: अब मानसून की होगी वापसी, IMD की भविष्यवाणी
भोपाल
MP Weather Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 08:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘लोकल सिस्टम’ से होगी ताबड़तोड़ बारिश, IMD की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.