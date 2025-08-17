4 घंटे बाद ‘लो प्रेशर एरिया’ एक्टिव, 15 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’ का अनुमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, उदयपुर से होते हुए रतलाम-इंदौर को छूते हुए छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। उसी जगह पर एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब क्षेत्र की एक्टिविटी है। जो कि 18 अगस्त यानी 4 घंटे बाद एक्टिव हो जाएगा। अगले दो दिनों प्रदेश भारी बारिश होने की संभावना है। : (खबर लिखने से चार घंटे बाद)