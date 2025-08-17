4 घंटे बाद ‘लो प्रेशर एरिया’ एक्टिव, 15 जिलों में ‘मूसलाधार बारिश’ का अनुमान

MP Weather: मध्य प्रदेश में कई दिनों से भारी बारिश का दौर थमा हुआ था। रविवार को खंडवा, दमोह, सिवनी, जबलपुर, गुना, नर्मदापुरम, बड़वानी, दतिया, धार और खरगोन में भारी बारिश हुई। इधर, मौसम विभाग की ओर से 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जिलों में अतिभारी बारिश के साथ गरज-चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही नर्मदापुरम, बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, उदयपुर से होते हुए रतलाम-इंदौर को छूते हुए छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। उसी जगह पर एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दाब क्षेत्र की एक्टिविटी है। जो कि 18 अगस्त यानी 4 घंटे बाद एक्टिव हो जाएगा। अगले दो दिनों प्रदेश भारी बारिश होने की संभावना है। : (खबर लिखने से चार घंटे बाद)
प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरु होते ही कोटा फुल होने की संभावना है। वर्तमान में ग्वालियर समेत 10 जिलों में कोटा फुल हो चुका है। मगर, इंदौर और उज्जैन संभाग में अच्छी बारिश नहीं हुई है। इधर, जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग की बात की जाए तो यहां पर औसत से 30 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है।
खरगोन जिले के झिरन्या के पास रतनपुर मार्ग पर शनिवार शाम एक युवक नदी के उफान में बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक का नाम कालू पहलवान बताया जा रहा है। घटना शाम लगभग 6 बजे की बताई जा रही है।