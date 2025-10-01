आंधी-ताबड़तोड़ बारिश के साथ होगी मानसून की विदाई, चार दिन तक आंधी-बारिश की चेतावनी

MP Weather heavy rain alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP Weather: वर्षाकाल का सीजन भले ही 30 सितंबर को खत्म हो गया हो, लेकिन चक्रवाती संरचना के कारण मध्यप्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भोपाल समेत 10 जिलों में पानी गिरा। बैतूल में एक घंटे में आधा इंच से अधिक बारिश हुई। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की मानें तो 4 अक्टूबर तक एमपी में तेज आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं इसके बाद तेज बारिश(Heavy Rain) हो सकती है। विदाई से पहले झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा।
मौसम विशेषज्ञ एके शुक्ला का कहना है कि मानसून सीजन भले ही खत्म हो जाएगा लेकिन मानसून की विदाई अभी नहीं हुई है। जिस तरह की परिस्थतियां दिख रही हैं। उससे यह लग रहा है कि पहले हफ्ते के बाद ही भोपाल से मानसून विदा होगा। अभी सिस्टम के कारण नमी है, साथ ही बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने वाला है उसका असर भी मप्र के कुछ हिस्सों में रहेगा। इसके बाद दी पूरी तरह से मानसून की विदाई होगी। - एके शुक्ला, मौसम विशेषज्ञ
मानसून सीजन मंगलवार को समाप्त हो गया है। इस बार भोपाल में बारिश की स्थिति सामान्य रही है। जिले में भले ही कोटे के मुकाबले अधिक बारिश हुई हो, लेकिन शहर में मानसूनी कोटे से लगभग 2 इंच कम बारिश हुई है। ऐसे में शहर की बड़ी आबादी की प्यास बुझाने वाला केरवा डैम भी इस बार फूल टैंक लेवल तक नहीं पहुंच पाया है और 3 फीट खाली रह गया। कोलार डेम भी इस बार मुश्किल से फुल टैंक लेवल तक पहुंच पाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जल सहेजना होगा, नहीं तो जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है।
इस बार शहर में मानसून आगमन के बाद जून और जुलाई माह में अच्छी बारिश(Heavy Rain) हुई थी, लेकिन अगस्त और सितंबर में कम बारिश हुई। पिछले 122 दिनों में शहर में बैरागढ़ में 1022.2 मिमी बारिश हुई है, हांलाकि अरेरा हिल्स में 1200 मिमी से अधिक बारिश हुई है। लेकिन शहर का कोटा बैरागढ़ में हुई बारिश के आधार पर भी है। इस लिहाज से इस साल सामान्य से 2 इंच कम बारिश इस बार सीजन में हुई है। पूरे मानसूनी सीजन में बारिश 1075.2 मिमी होना चाहिए।
इन दिनों शहर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी बादल बन रहे हैं तो कभी धूप खिल रही है और कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ रही हैं। इसके कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम इसी तरह रहने की संभावना है।
