आंधी-ताबड़तोड़ बारिश के साथ होगी मानसून की विदाई, चार दिन तक आंधी-बारिश की चेतावनी

मानसून सीजन मंगलवार को समाप्त हो गया है। इस बार भोपाल में बारिश की स्थिति सामान्य रही है। जिले में भले ही कोटे के मुकाबले अधिक बारिश हुई हो, लेकिन शहर में मानसूनी कोटे से लगभग 2 इंच कम बारिश हुई है। ऐसे में शहर की बड़ी आबादी की प्यास बुझाने वाला केरवा डैम भी इस बार फूल टैंक लेवल तक नहीं पहुंच पाया है और 3 फीट खाली रह गया। कोलार डेम भी इस बार मुश्किल से फुल टैंक लेवल तक पहुंच पाया है। ऐसे में आने वाले दिनों में जल सहेजना होगा, नहीं तो जलसंकट का सामना करना पड़ सकता है।