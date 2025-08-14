मानसून की ‘री-एंट्री’, 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो गया है और तीन अन्य ट्रफ भी एक्टिव हैं। अगले तीन चार दिनों में साइक्लोनिक सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है जिससे प्रदेश के कई जिलों में अति भारी से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में एमपी के कई जिलों में अगस्त में होने वाली औसत बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा।