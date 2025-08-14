मानसून की ‘री-एंट्री’, 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में बीते कुछ दिनों से रूठे मानसून ने री-एंट्री कर ली है। मानसून ट्रफ प्रदेश के दमोह और गुना जिले के ऊपर से होकर गुजर रही है जिसके कारण एक बार फिर प्रदेश में बारिश की झड़ी लगने की संभावना है। गुरुवार को प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अच्छी बारिश हुई है, इसके साथ ही गुना, इंदौर, बैतूल, दतिया, नर्मदापुरम, राजगढ़, उज्जैन, जबलपुर, टीकमगढ़, शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने गुरूवार को अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) ) जारी किया है। इसके साथ ही रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो गया है और तीन अन्य ट्रफ भी एक्टिव हैं। अगले तीन चार दिनों में साइक्लोनिक सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है जिससे प्रदेश के कई जिलों में अति भारी से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में एमपी के कई जिलों में अगस्त में होने वाली औसत बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा।