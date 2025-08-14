Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

मानसून की ‘री-एंट्री’, 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

mp weather: प्रदेश के गुना और दमोह के ऊपर से गुजर रही मानसून ट्रफ, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 14, 2025

heavy rain
heavy rain

mp weather: मध्यप्रदेश में बीते कुछ दिनों से रूठे मानसून ने री-एंट्री कर ली है। मानसून ट्रफ प्रदेश के दमोह और गुना जिले के ऊपर से होकर गुजर रही है जिसके कारण एक बार फिर प्रदेश में बारिश की झड़ी लगने की संभावना है। गुरुवार को प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अच्छी बारिश हुई है, इसके साथ ही गुना, इंदौर, बैतूल, दतिया, नर्मदापुरम, राजगढ़, उज्जैन, जबलपुर, टीकमगढ़, शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है।

इन जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने गुरूवार को अगले 24 घंटे के लिए जो बुलेटिन जारी किया है उसमें नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) ) जारी किया है। इसके साथ ही रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है।

एक साथ कई सिस्टम एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक साथ कई सिस्टम एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो गया है और तीन अन्य ट्रफ भी एक्टिव हैं। अगले तीन चार दिनों में साइक्लोनिक सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है जिससे प्रदेश के कई जिलों में अति भारी से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में एमपी के कई जिलों में अगस्त में होने वाली औसत बारिश का कोटा पूरा हो जाएगा।

14 Aug 2025 08:30 pm

