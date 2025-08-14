एमपी में तीन साल की बच्ची को सोते वक्त सांप ने 3 बार काटा…

mp news: मध्यप्रदेश के शहडोल में एक तीन साल की बच्ची को एक ही रात में जहरीले करैत सांप ने तीन बार काट लिया। करैत सांप के काटने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्ची को पैरालिसिस हो गया था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके कारण डॉक्टर्स ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और 11 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार अब बच्ची की हालत खतरे से बाहर है।
शहडोल जिले के सोहागपुर के पिपरिया गांव में रहने वाली तीन साल की मासूम बच्ची कंचन कोल अपनी दादी के साथ घर में जमीन पर सो रही थी। रात में जहरीले करैत सांप ने उस हाथ की कोहनी के पास तीन बार डसा था। जब परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी हालत बेहद नाजुक थी फिर भी डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। मासूम कंचन को बचाने और सांप का जहर कम करने के लिए डॉक्टर्स ने 24 घंटे के अंदर उसे 40 एंटी वेनम इंजेक्शन दिए।
मासूम कंचन को 11 दिनों तक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया और अब उसकी हालत में सुधार आया है। मासूम बच्ची अब धीरे-धीरे खाना खाने लगी है और उसकी आवाज भी लौट आई है। सांप के काटने के बाद बच्ची की आवाज चली गई थी। हालत में सुधार आने के बाद गुरूवार को मासूम कंचन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि ये इस साल का सबसे जटिल स्नेक बाइट केस था। वहीं बच्ची की जान बचने पर उसके माता-पिता ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद दिया है।