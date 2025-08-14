Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शहडोल

एमपी में तीन साल की बच्ची को सोते वक्त सांप ने 3 बार काटा…

mp news: बच्ची को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने उसे 24 घंटे में 40 एंटी वेनम इंजेक्शन लगाए, 11 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद बची जिंदगी...।

शहडोल

Shailendra Sharma

Aug 14, 2025

SHAHDOL
common krait snake bite 3 times 3 year old girl (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के शहडोल में एक तीन साल की बच्ची को एक ही रात में जहरीले करैत सांप ने तीन बार काट लिया। करैत सांप के काटने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्ची को पैरालिसिस हो गया था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जिसके कारण डॉक्टर्स ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और 11 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार अब बच्ची की हालत खतरे से बाहर है।

24 घंटे में दिए 40 एंटी वेनम इंजेक्शन

शहडोल जिले के सोहागपुर के पिपरिया गांव में रहने वाली तीन साल की मासूम बच्ची कंचन कोल अपनी दादी के साथ घर में जमीन पर सो रही थी। रात में जहरीले करैत सांप ने उस हाथ की कोहनी के पास तीन बार डसा था। जब परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी हालत बेहद नाजुक थी फिर भी डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। मासूम कंचन को बचाने और सांप का जहर कम करने के लिए डॉक्टर्स ने 24 घंटे के अंदर उसे 40 एंटी वेनम इंजेक्शन दिए।

ये भी पढ़ें

घर में कपड़े बदलते वक्त लड़की को सांप ने काटा, मौत
सीधी
sidhi

11 दिन बाद हालत में आया सुधार

मासूम कंचन को 11 दिनों तक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया और अब उसकी हालत में सुधार आया है। मासूम बच्ची अब धीरे-धीरे खाना खाने लगी है और उसकी आवाज भी लौट आई है। सांप के काटने के बाद बच्ची की आवाज चली गई थी। हालत में सुधार आने के बाद गुरूवार को मासूम कंचन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि ये इस साल का सबसे जटिल स्नेक बाइट केस था। वहीं बच्ची की जान बचने पर उसके माता-पिता ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद दिया है।

ये भी पढ़ें

सात दिन पहले बहन और अब भाई के लिए काल बना सांप बिस्तर में मरा मिला…
छतरपुर
chhatarpur snake news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 05:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी में तीन साल की बच्ची को सोते वक्त सांप ने 3 बार काटा…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.