एमपी में तीन साल की बच्ची को सोते वक्त सांप ने 3 बार काटा…

मासूम कंचन को 11 दिनों तक अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया और अब उसकी हालत में सुधार आया है। मासूम बच्ची अब धीरे-धीरे खाना खाने लगी है और उसकी आवाज भी लौट आई है। सांप के काटने के बाद बच्ची की आवाज चली गई थी। हालत में सुधार आने के बाद गुरूवार को मासूम कंचन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि ये इस साल का सबसे जटिल स्नेक बाइट केस था। वहीं बच्ची की जान बचने पर उसके माता-पिता ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद दिया है।