हाई स्पीड से लौट रहा ‘मानसून’..14-15-16 सितंबर को तेज बारिश की भविष्यवाणी

mp weather: मध्यप्रदेश में बीते कुछ दिन से तेज बारिश का सिलसिला थमा हुआ है कुछ स्थानों पर हलकी बारिश जरूर हो रही है लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश इस दौरान नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग (weather department) के मुताबिक मध्यप्रदेश का मौसम (mp mausam) एक बार फिर बिगड़ने वाला है, ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 14-15 सितंबर से तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। वर्तमान में मानसून ट्रफ सिवनी के ऊपर से होते हुए ओडिशा के तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के केन्द्र तक जा रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवातीय सिस्टम अगले दो दिनों में उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। जिसके प्रभाव से मध्यप्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वहीं अगर अगले 24 घंटों की बात की जाए तो मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश के 4 जिलों डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 41.8 इंच बारिश हो चुकी है जो कोटे से 11 प्रतिशत ज्यादा है। प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना और उमरिया में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं, जहां आंकड़ा डेढ़ सौ प्रतिशत के पार है। श्योपुर में कुल 213 प्रतिशत पानी गिर चुका है। तो वहीं मालवा-निमाड़ यानी इंदौर-उज्जैन संभाग में हाल बुरे हैं। यहां 15 में से 5 जिले-खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच पानी भी नहीं गिरा है।