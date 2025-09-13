हाई स्पीड से लौट रहा ‘मानसून’..14-15-16 सितंबर को तेज बारिश की भविष्यवाणी

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 41.8 इंच बारिश हो चुकी है जो कोटे से 11 प्रतिशत ज्यादा है। प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना और उमरिया में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं, जहां आंकड़ा डेढ़ सौ प्रतिशत के पार है। श्योपुर में कुल 213 प्रतिशत पानी गिर चुका है। तो वहीं मालवा-निमाड़ यानी इंदौर-उज्जैन संभाग में हाल बुरे हैं। यहां 15 में से 5 जिले-खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच पानी भी नहीं गिरा है।