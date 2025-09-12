संभलकर..48 घंटों में लौटकर आ रहा ‘मानसून’, IMD ने दी भारी बारिश की चेतावनी

mp weather: मध्यप्रदेश में बीते कुछ दिन से बारिश का सिलसिला थमा हुआ है कुछ स्थानों पर हलकी बारिश जरूर हो रही है लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश (heavy rain) इस दौरान नहीं हुई है। लेकिन मौसम विभाग (weather department) के मुताबिक मध्यप्रदेश का मौसम एक बार फिर बिगड़ने वाला है, 14-15 सितंबर को मानसून (monsoon) के प्रदेश में लौटकर आने की संभावना है और मानसून के लौटते ही एक बार फिर प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है।
मौसम विभाग की मानें तो एक नया सिस्टम बनता नजर आ रहा है जिसके असर से पश्चिमी मध्यप्रदेश में 14-15 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगर अगले 24 घंटों की बात करें तो शुक्रवार को मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन दो जिलों के अलावा प्रदेश में कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।
जानकारी के मुताबिक, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना और उमरिया में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। कई जिले ऐसे हैं, जहां आंकड़ा डेढ़ सौ प्रतिशत के पार है। श्योपुर में कुल 213 प्रतिशत पानी गिर चुका है। तो वहीं मालवा-निमाड़ यानी इंदौर-उज्जैन संभाग में हाल बुरे हैं। यहां 15 में से 5 जिले-खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, शाजापुर और बड़वानी में 27 इंच पानी भी नहीं गिरा है।
सबसे ज्यादा बारिश वाले टॉप-5 जिलों की बात करें तो गुना नंबर-1 पर है। यहां 65 इंच बारिश हो चुकी है। मंडला में 57 इंच, श्योपुर में 56.3 इंच, शिवपुरी में 54.3 इंच और अशोकनगर में 54.1 इंच पानी गिरा है। वहीं, खरगोन में सबसे कम 25.7 इंच बारिश हो चुकी है। बुरहानपुर में 25.9 इंच, खंडवा में 26.8 इंच, शाजापुर में 26.8 इंच और बड़वानी में 26.9 इंच बारिश हुई है।