‘तीव्र गति’ से लौटा ‘मानसून’, 11 जिलों में ‘अतिभारी बारिश’ का अनुमान, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather: मध्य प्रदेश में कई दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से मानसून की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। सतना जिले में गुरुवार की रात को बूंदाबादी हुई। जिसके बाद शुक्रवार की सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। साथ ही घने बादलों के कारण सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की ओर से 11 जिलों अतिभारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार रीवा जिले में अतिभारी बारिश के गरज-चमक की संभावना है। वहीं, मऊगंज, सतना, मैहर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में अतिभारी बारिश का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई असम से अमृतसर का विस्तृत है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवात और कम दवाब बना हुआ है। जिसके कारण शुक्रवार को भारी बारिश होने की संभवना है। बघेलखंड और बुंदेलखंड के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
निवाड़ी, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनुपपुर, शहडोल, दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, धार में हल्की बारिश का अनुमान है।
लगातार हो रही बारिश के कारण चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, अभी जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। मगर शुक्रवार को तेज बारिश हुई तो मंदाकिनी उफान पर आ सकती है। इधर, रीवा जिले में गुरुवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण टमस और बेलन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।