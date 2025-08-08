‘तीव्र गति’ से लौटा ‘मानसून’, 11 जिलों में ‘अतिभारी बारिश’ का अनुमान, IMD ने दी चेतावनी

लगातार हो रही बारिश के कारण चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, अभी जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। मगर शुक्रवार को तेज बारिश हुई तो मंदाकिनी उफान पर आ सकती है। इधर, रीवा जिले में गुरुवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण टमस और बेलन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।

