अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट, 20 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather: मध्यप्रदेश में अब सर्दी धीरे-धीरे रंग जमाने लगी है लेकिन कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। अभी प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई नहीं हुई है। मौसम विभाग ने एमपी के पूर्वी हिस्से में अगले 72 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 13, 2025

MP Weather Heavy Rain

MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:मध्यप्रदेश में अब सर्दी धीरे-धीरे रंग जमाने लगी है लेकिन कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। अभी प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, पांढुर्णा आदि जिलों से मानसून की विदा नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने एमपी के पूर्वी हिस्से में अगले 72 घंटे तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, रविवार को 4 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है।

अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लोकल सिस्टम की सक्रियता के चलते बारिश होने की संभावना है। इस कारण एमपी में अगले 72 घंटे तक हल्की बारिश का अलर्ट है। इस दौरान मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडौरी में पानी गिर सकता है।

पांच दिन से 20 डिग्री के नीचे तापमान

भोपाल में अब सर्दी धीरे-धीरे रंग जमाने लगी है। रविवार को भी शहर का तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले साल जहां अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पर पहुंचा था, वहीं इस बार दूसरे सप्ताह से ही तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पिछले पांच दिनों से शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे बना हुआ है। दिवाली के आसपास भी इसी तरह की ठंडक बनी रहेगी। खासकर सुबह शाम और रात में ठंडक बढ़ने लगी है। इसका कारण यह है कि मौसम शुष्क होने लगा है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 17 डिग्री रहा। इस बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से ही शहर में सर्दी का दौर शुरू हो गया है। आमतौर पर सर्दी दूसरे पखवाड़े से शुरू होती है।

मौसम शुष्क, अभी हल्का उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन चार दिन राजधानी भोपाल के मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम इसी तरह बना रहेगा। इस समय हवा का रुख उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी बना हुआ है, इसके कारण ठंडक का अहसास हो रहा है। अभी तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा, साथ ही ठंडक भी बरकरार रहेगी। दिवाली के आसपास तापमान में और थोड़ी गिरावट हो सकती है।

कब कितना न्यूनतम तापमान

  • 8 अक्टूबर 2024 में 21.4
  • 3 अक्टूबर 2023 में 19
  • 15 अक्टूबर 2022 में 16.2
  • 15 अक्टूबर 2021 में 16.2
  • 6 अक्टूबर 2020 में 17.1
  • तापमान डिग्री सेल्सियस में

Published on:

13 Oct 2025 09:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट, 20 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

