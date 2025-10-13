अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट, 20 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

भोपाल में अब सर्दी धीरे-धीरे रंग जमाने लगी है। रविवार को भी शहर का तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले साल जहां अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पर पहुंचा था, वहीं इस बार दूसरे सप्ताह से ही तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पिछले पांच दिनों से शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे बना हुआ है। दिवाली के आसपास भी इसी तरह की ठंडक बनी रहेगी। खासकर सुबह शाम और रात में ठंडक बढ़ने लगी है। इसका कारण यह है कि मौसम शुष्क होने लगा है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 17 डिग्री रहा। इस बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से ही शहर में सर्दी का दौर शुरू हो गया है। आमतौर पर सर्दी दूसरे पखवाड़े से शुरू होती है।