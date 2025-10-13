अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट, 20 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP Weather:मध्यप्रदेश में अब सर्दी धीरे-धीरे रंग जमाने लगी है लेकिन कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। अभी प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की विदाई नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, पांढुर्णा आदि जिलों से मानसून की विदा नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने एमपी के पूर्वी हिस्से में अगले 72 घंटे तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, रविवार को 4 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्से में लोकल सिस्टम की सक्रियता के चलते बारिश होने की संभावना है। इस कारण एमपी में अगले 72 घंटे तक हल्की बारिश का अलर्ट है। इस दौरान मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडौरी में पानी गिर सकता है।
भोपाल में अब सर्दी धीरे-धीरे रंग जमाने लगी है। रविवार को भी शहर का तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले साल जहां अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पर पहुंचा था, वहीं इस बार दूसरे सप्ताह से ही तापमान 20 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। पिछले पांच दिनों से शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे बना हुआ है। दिवाली के आसपास भी इसी तरह की ठंडक बनी रहेगी। खासकर सुबह शाम और रात में ठंडक बढ़ने लगी है। इसका कारण यह है कि मौसम शुष्क होने लगा है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 17 डिग्री रहा। इस बार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से ही शहर में सर्दी का दौर शुरू हो गया है। आमतौर पर सर्दी दूसरे पखवाड़े से शुरू होती है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन चार दिन राजधानी भोपाल के मौसम में खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम इसी तरह बना रहेगा। इस समय हवा का रुख उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी बना हुआ है, इसके कारण ठंडक का अहसास हो रहा है। अभी तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा, साथ ही ठंडक भी बरकरार रहेगी। दिवाली के आसपास तापमान में और थोड़ी गिरावट हो सकती है।
