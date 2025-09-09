Patrika LogoSwitch to English

एमपी में आज भी ‘भारी बारिश’ नहीं, कई जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग के वैज्ञानिक डी अरुण शर्मा ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। आगे पश्चिम मप्र में तेज बारिश के आसार कम है, पूर्वी मप्र में जरूर तीन से चार दिनों बाद कुछ हिस्सों में तेज बारिश का एक दौर रह सकता है।

Sep 09, 2025

MP Weather:मध्यप्रदेश में बारिश का दौर अब कमजोर हो गया है। भारी बारिश(Heavy Rain) कराने वाले जो सिस्टम थे, वह आगे बढ़ गए है। एक बार फिर धूप खिलने लगी है और तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इसके कारण फिर उमस बेहाल करने लगी है। सितंबर मानसून सीजन का आखिरी माह माना गया है। आगे भी कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। ऐसे में इस बार भी माह के आखिरी सप्ताह अथवा अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई हो सकती है।

सीजन में अब तक बारिश

  • 1 जून से अब तक 940.1 मिमी
  • स्थितिः 20.8 मिमी कम
  • सीजन का कोटाः 1075.2 मिमी

अब तक सामान्य से कम बारिश

भोपाल शहर में इस बार अब तक बारिश सामान्य से कम बनी हुई है। जून जुलाई में भले ही अच्छी बारिश हुई हो. लेकिन अगस्त में बारिश काफी कम रही है. वहीं सितंबर में भी पहले सप्ताह में बारिश हुई है। लेकिन फिलहाल बारिश का दौर थम गया है। शहर में सीजन का कोटा 1075.2 मिमी है, जबकि 1 जून से अब तक 940.1 मिमी बारिश हुई है।

तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी

शहर में सोमवार को सुबह से ही तीखी धूप खिली रही। दोपहर में हल्के बावल भी रहे. साथ ही धूप छांव की स्थिति बनती रही। तीखी धूप के चलते एक बार फिर तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई।

कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं

मौसम विभाग के वैज्ञानिक डी अरुण शर्मा ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। आगे पश्चिम मप्र में तेज बारिश के आसार कम है, पूर्वी मप्र में जरूर तीन से चार दिनों बाद कुछ हिस्सों में तेज बारिश का एक दौर रह सकता है। फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है।

09 Sept 2025 09:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में आज भी ‘भारी बारिश’ नहीं, कई जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी

