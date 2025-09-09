एमपी में आज भी ‘भारी बारिश’ नहीं, कई जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी

MP Weather:मध्यप्रदेश में बारिश का दौर अब कमजोर हो गया है। भारी बारिश(Heavy Rain) कराने वाले जो सिस्टम थे, वह आगे बढ़ गए है। एक बार फिर धूप खिलने लगी है और तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। इसके कारण फिर उमस बेहाल करने लगी है। सितंबर मानसून सीजन का आखिरी माह माना गया है। आगे भी कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। ऐसे में इस बार भी माह के आखिरी सप्ताह अथवा अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई हो सकती है।