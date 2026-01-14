एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच एक्टिव हो रहा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी बारिश

बीती रात प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड कटनी जिले के करौंदी में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वहीं, सतना में 5.3 डिग्री और नौगांव 5.5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.8 डिग्री, खजुराहो 6 डिग्री, दतिया 6.2 डिग्री, मंडला-राजगढ़ 6.4 डिग्री और रीवा में भी 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, सूबे के बड़े शहरों के न्यूनतम तापमान पर गौर करें तो ग्वालियर 6.5 डिग्री, इंदौर 9.5 डिग्री, जबलपुर में भी 9.5 डिग्री, भोपाल में 10.2 डिग्री और उज्जैन 11 डिग्री सेल्सियस न्यनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी बड़े शहरों में ठंड थोड़ी कम महसूस हुई, लेकिन उत्तरी और विंध्य क्षेत्रों में कंपकंपी का दौर जारी है।