एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच एक्टिव हो रहा नया सिस्टम, कई जिलों में होगी बारिश

एक्टिव हो रहा नया सिस्टम (Photo Source- Patrika)
MP Weather Update :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि, राहत की बात ये है कि, सूबे के अधिकतर क्षेत्रों में लोगों को घने कोहरे से राहत मि रही है। प्रदेश के अधिकतर जिलों का मौसम साफ हो रहा है। लेकिन, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में मध्यम कोहरा छाया है। बर्फीली हवाओं से प्रदेश के उत्तरी हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
बीती रात प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड कटनी जिले के करौंदी में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। वहीं, सतना में 5.3 डिग्री और नौगांव 5.5 डिग्री, पचमढ़ी में 5.8 डिग्री, खजुराहो 6 डिग्री, दतिया 6.2 डिग्री, मंडला-राजगढ़ 6.4 डिग्री और रीवा में भी 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, सूबे के बड़े शहरों के न्यूनतम तापमान पर गौर करें तो ग्वालियर 6.5 डिग्री, इंदौर 9.5 डिग्री, जबलपुर में भी 9.5 डिग्री, भोपाल में 10.2 डिग्री और उज्जैन 11 डिग्री सेल्सियस न्यनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी बड़े शहरों में ठंड थोड़ी कम महसूस हुई, लेकिन उत्तरी और विंध्य क्षेत्रों में कंपकंपी का दौर जारी है।
मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी 15 जनवरी से मध्य प्रदेश में नया मौसम सिस्टम एक्टिव होगा। यह सिस्टम एक-दो दिन में और मजबूत होगा, जिसके बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की और मध्यम बारिश (मावठ) गिरने की संभावना है। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड से पूरी राहत नहीं मिलेगी।
