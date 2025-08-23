अगले 12 घंटों में ‘मूसलाधार बारिश’: 31 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर मध्यप्रदेश के मध्य भागों और दक्षिण उत्तर प्रदेश के निटकटवर्ती क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है जो दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ माध्य समुद्र तल पर गंगानगर, ग्वालियर, बांधा डेहरी से होते हुए पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के केन्द्र से होकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व तक विस्तृत है। इसके साथ ही 25 अगस्त के आसपास ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना दिख है।