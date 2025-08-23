Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अगले 12 घंटों में ‘मूसलाधार बारिश’: 31 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

MP Weather Update: ग्वालियर से होकर गुजर रही मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सिस्टम भी बना, 31 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी..।

भोपाल

Shailendra Sharma

Aug 23, 2025

heavy rain
mp weather update

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में अब मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (cyclonic circulation) मध्यप्रदेश में एक्टिव हो गया है और मानसून ट्रफ भी ग्वालियर (gwalior) के ऊपर से होकर गुजर रही है जिसके कारण प्रदेश में फिर से भारी बारिश हो सकती है। शनिवार को श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भोपाल,उज्जैन, शाजापुर, डिंडौरी, सिंगरौली, नर्मदापुरम और बड़वानी के सेंधवा समेत कई जिलों में पानी गिरा। मौसम विभाग ने शनिवार को अगले 24 घंटों में प्रदेश के 31 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी (heavy rain warning) जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने शनिवार को अगले 24 घंटों (रविवार सुबह 8.30 बजे तक ) के लिए जो ताजा बुलेटिन जारी किया है उसमें प्रदेश के 31 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, दमोह और सागर जिलों में अतिभारी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है । वहीं विदिशा, आगर, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

25 अगस्त के आसपास बनेगा नया सिस्टम

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर मध्यप्रदेश के मध्य भागों और दक्षिण उत्तर प्रदेश के निटकटवर्ती क्षेत्रों में एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है जो दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ माध्य समुद्र तल पर गंगानगर, ग्वालियर, बांधा डेहरी से होते हुए पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के केन्द्र से होकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व तक विस्तृत है। इसके साथ ही 25 अगस्त के आसपास ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना दिख है।

23 Aug 2025 07:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 12 घंटों में 'मूसलाधार बारिश': 31 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

