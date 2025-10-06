पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, 48 घंटे बाद ‘भारी बारिश’ की चेतावनी नहीं, imd का अलर्ट

MP Weather: मानसून के बाद अब पोस्ट मानसून भी जमकर बरस रहा है। राजधानी भोपाल में रविवार शाम 5 से 6 बजे के बीच तेज बारिश हुई। इस दौरान विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर तक पहुंच गई थी, ऐसे में वाहन चालको को भी परेशान होना पड़ा। शहर की सड़कें लबालब हो गई। दूसरी ओर जलस्तर बढ़ते ही एक बार फिर भदभदा, कलियासोत, केरवा डैम के गेट खोलने पड़े। शहर में सवा इंच से अधिक बारिश हुई थी। इसके पहले दिन में भी कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश का क्रम शहर के अलग-अलग हिस्सों में जारी रहा।