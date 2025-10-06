पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, 48 घंटे बाद ‘भारी बारिश’ की चेतावनी नहीं, imd का अलर्ट

MP Weather Heavy Rain Alert (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP Weather: मानसून के बाद अब पोस्ट मानसून भी जमकर बरस रहा है। राजधानी भोपाल में रविवार शाम 5 से 6 बजे के बीच तेज बारिश हुई। इस दौरान विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर तक पहुंच गई थी, ऐसे में वाहन चालको को भी परेशान होना पड़ा। शहर की सड़कें लबालब हो गई। दूसरी ओर जलस्तर बढ़ते ही एक बार फिर भदभदा, कलियासोत, केरवा डैम के गेट खोलने पड़े। शहर में सवा इंच से अधिक बारिश हुई थी। इसके पहले दिन में भी कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश का क्रम शहर के अलग-अलग हिस्सों में जारी रहा।
मौसम विभाग के वैज्ञानिक डी अरुण शर्मा ने बताया कि अभी बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है, इसलिए बारिश हो रही है। सोमवार को भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 48 घंटों के बाद बारिश में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है।
शहर में शाम को तेज बारिश के साथ ही विजिबिलिटी शाम 6 बजे मात्र 500 मीटर रह गई थी, ऐसे में वाहन चालकों सड़कों पर नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में तेज बारिश और कम विजिबिलिटी के चलते कई वाहन चालको ने बारिश के कारण अपने वाहन रोक दिए और बारिश थमने का इंतजार करते रहे। चार बजे के बाद शुरू हुए तेज बारिश के बाद तापमान में पांच डिग्री की गिरावट आ गई। शहर में दोपहर 2:30 बजे अधिकतम तापमान 29.4 था जबकि शाम 5:30 बजे 24.4 डिग्री पर पहुंच गया।
शहर में तेज बारिश के कारण शहर के जलस्रोतों के गेट लगातार दूसरे दिन भी खोलने पड़े। सितंबर में ही भदभदा, कलियासोत, कोलार डेम फुल टैंक लेबल तक पहुंच गए थे. ऐसे में तेज बारिश होते ही जलस्तर बढ़ने के कारण गेट खोलने पड़ रहे हैं। रविवार को भी कलियासोत डेम के दो गेट रात्रि पौने नौ बजे खोले गए, इसके पहले भदभदा का भी एक गेट खोला गया। कोलार डेम का भी रात्रि में एक गेट खोला गया। जबकि केरवा डेम के गेट इस सीजन में अब तक नहीं खुले हैं।
