Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Weather: क्या है ला लीना… एमपी में सर्दी की जल्दी एंट्री, IMD ने बताई वजह

MP Weather: इस साल समय से पहले ही सर्दी की दस्तक हो गई है। दिन को भी फिजा में भी ठंडक का अहसास हो रहा है। दीपावली तक गुलाबी ठंड पडऩे लगेगी। इसकी वजह मौसम वैज्ञानिक ला लीना के असर को मान रहे हैं।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 17, 2025

MP Weather

MP Weather What is La Lina effect (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather:मध्यप्रदेश में इस साल समय से पहले ही सर्दी की दस्तक हो गई है। दिन को भी फिजा में भी ठंडक का अहसास हो रहा है। दीपावली तक गुलाबी ठंड पडऩे लगेगी। इसकी वजह मौसम वैज्ञानिक ला लीना(La Nina) के असर को मान रहे हैं। यही वजह है कि पिछले एक पखवाड़े में शहर के न्यूनतम तापमान में साढ़े सात डिग्री से अधिक की गिरावट आई है। गुरुवार को भी न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के पार रहा। मानसून की विदाई 10 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया। 3 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री था जबकि 13 अक्टूबर को सबसे कम तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया था। एक सप्ताह तक न्यूनतम तापमान लगातार 20 डिग्री से नीचे बना हुआ था।

ठंडक के बीच मामूली उतार-चढ़ाव रहेगा जारी

मौसम विशेषज्ञ पीके साहा ने बताया कि अब विंटर विंड पैटर्न सेट हो रहा है। हवा का रूख उत्तरी-उत्तर पश्चिमी हो रहा है, इसलिए ठंडक बनी हुई है। अभी बादल बने हुए हैं, इसलिए तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

जानिए क्या है ला नीना(La Nina) इफेक्ट

ला नीना(La Nina), व्यापक अल नीनो दक्षिणी दोलन (इएनएसओ) का एक चरण है, जो एक जलवायु परिघटना है। यह मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के तापमान में परिवर्तन के साथ-साथ वायुमंडल में उतार-चढ़ाव के बारे में है। इएनएसओ परिघटना वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को भी प्रभावित करती है, जो बदले में, दिन या मौसम के मौसम को प्रभावित करती है ।इएनएसओ के तीन चरण होते हैं - गर्म (अल नीनो), ठंडा (ला नीना), और उदासीन। ये दो से सात वर्षों के अनियमित चक्रों में होते हैं। ला नीना चरण में हवाएं सामान्य से अधिक तेज हो जाती हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर अधिक मात्रा में पानी धकेलती हैं। इससे यह गर्म हो जाता है।

ये भी पढ़ें

15 और 16 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश, 15 जिलों में IMD का अलर्ट
भोपाल
Heavy Rain alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Weather: क्या है ला लीना… एमपी में सर्दी की जल्दी एंट्री, IMD ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आ गई शार्टेज, नहीं मिलेंगी 10, 20 और 50 रुपए के नए नोट की गड्डियां !

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

पुलिसकर्मियों के लिए दिवाली पर बड़ा तोहफा, लिए गए 5 बड़े फैसले…

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी में होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई विभागों को मिलेंगे मुखिया, 20 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी!

CM Mohan Yadav Major administrative surgery in MP
भोपाल

बिहार में OBC कार्ड खेलेगी एनडीए, 20 सीटों पर वोटर्स साधेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव

Bihar Election 2025
भोपाल

सावधान… मिठाई-नमकीन सब में मिलावट, हर 30 में से 1 फूड सैंपल घटिया

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.