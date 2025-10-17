MP Weather: क्या है ला लीना… एमपी में सर्दी की जल्दी एंट्री, IMD ने बताई वजह

MP Weather:मध्यप्रदेश में इस साल समय से पहले ही सर्दी की दस्तक हो गई है। दिन को भी फिजा में भी ठंडक का अहसास हो रहा है। दीपावली तक गुलाबी ठंड पडऩे लगेगी। इसकी वजह मौसम वैज्ञानिक ला लीना(La Nina) के असर को मान रहे हैं। यही वजह है कि पिछले एक पखवाड़े में शहर के न्यूनतम तापमान में साढ़े सात डिग्री से अधिक की गिरावट आई है। गुरुवार को भी न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के पार रहा। मानसून की विदाई 10 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया। 3 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री था जबकि 13 अक्टूबर को सबसे कम तापमान 15.8 डिग्री दर्ज किया गया था। एक सप्ताह तक न्यूनतम तापमान लगातार 20 डिग्री से नीचे बना हुआ था।