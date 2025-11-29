Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

1 दिसंबर को पूरे राज्य में एक साथ होगा गीता पाठ, सीएम मोहन ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

Geeta Jayanti : 1 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती पर प्रदेश में सभी विकासखंडों, जिला मुख्यालयों, संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का पाठ चल रहा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 29, 2025

Geeta Jayanti

गीता जयंती पर प्रदेशभर में किया जाएगा गीता पाठ (Photo Source- Patrika)

Geeta Jayanti : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आने वाली 1 दिसंबर को 'गीता जयंती' के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर राज्य में हो रहे कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश (गवर्नेंस एंड ग्रोथ समिट) निवेश से रोजगार (अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश ) के अंतर्गत 25 दिसंबर को ग्वालियर में हो रहे कार्यक्रम के संबंध में भी अधिकारियों से बातचीत की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता महोत्सव के संबंध में राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भौजूद थे। सीएम ने कहा कि, 1 दिसंबर को गीता जयंती क अवसर पर गीता महोत्सव के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों में जन सामान्य की अधिक से अधिक सहभागिता तय हो। श्रीमद्भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों की संस्कृत और हिंदी में, स्कूल कॉलेज के साथ-साथ जन सामान्य को प्रतियां उपलब्ध करवाकर, गीता पर केंद्रित क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित हों। गीता ज्ञान के प्रसार से जन सामान्य की विचार प्रक्रिया और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

26 जनवरी को दिए जाएंगे पुरस्कार

बता दें कि, श्रीमद्भगवतगीता ऑनलाइन ज्ञान प्रतियोगिता में प्रवृष्ठि 28 नवंबर तक www.geetamahotsav.com पर होगी, जिसमें तीन श्रेणियों में भागीदारी की जा सकती है। सभी श्रेणियों के लिए पृथकपुरस्कारों का प्रावधान भी किया गया। ये पुरस्कार 26 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किए जाएंगे। सीएम यादव ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि, जिला स्तर पर अधिक से अधिक नागरिकों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और गीता पाठ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

गीता पाठ के कार्यक्रमों में होगी व्यापक सहभागिता

उल्लेखनीय है कि, 1 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती पर प्रदेश में सभी विकासखंडों, जिला मुख्यालयों, संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का पाठ चल रहा है। जन सामान्य द्वारा युगावतार भगवान श्रीकृष्ण के मानव कल्याण के संदेश को आत्मसात किए जाने के उद्देश्य को इस गीता पाठ से सफल बनाया जा सकता है। वीर भारत न्यास द्वारा गीता पाठ के साथ-साथ गीता प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 01:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 1 दिसंबर को पूरे राज्य में एक साथ होगा गीता पाठ, सीएम मोहन ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क पर बैठे नहीं दिखेंगे आवारा पशु, 19 जिलों को गोशाला के लिए आवंटित हुई 4500 एकड़ जमीन

Cow Shelters In MP
भोपाल

एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, 6 डिग्री गिरा पारा, 12 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़का

Heavy Cold Weather
भोपाल

आगर मालवा कलेक्टर नहीं दे पाईं जवाब, मुख्य सचिव की दो टूक

Agar Malwa Collector Preeti Yadav
भोपाल

बढ़ती ठंड और प्रदूषण से बढ़ रहा फेफड़ों में संक्रमण, रात में अचानक 4 डिग्री गिरा तापमान

Weather Effect
भोपाल

गौहरगंज के दरिंदे सलमान को भोपाल के मुस्लिम युवाओं ने पकड़वाया, बोले- इनाम के 1 लाख भी पीड़ित बहन को देंगे

Gauharganj Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.