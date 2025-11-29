1 दिसंबर को पूरे राज्य में एक साथ होगा गीता पाठ, सीएम मोहन ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

गीता जयंती पर प्रदेशभर में किया जाएगा गीता पाठ (Photo Source- Patrika)
Geeta Jayanti : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आने वाली 1 दिसंबर को 'गीता जयंती' के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर राज्य में हो रहे कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश (गवर्नेंस एंड ग्रोथ समिट) निवेश से रोजगार (अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश ) के अंतर्गत 25 दिसंबर को ग्वालियर में हो रहे कार्यक्रम के संबंध में भी अधिकारियों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता महोत्सव के संबंध में राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भौजूद थे। सीएम ने कहा कि, 1 दिसंबर को गीता जयंती क अवसर पर गीता महोत्सव के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों में जन सामान्य की अधिक से अधिक सहभागिता तय हो। श्रीमद्भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों की संस्कृत और हिंदी में, स्कूल कॉलेज के साथ-साथ जन सामान्य को प्रतियां उपलब्ध करवाकर, गीता पर केंद्रित क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित हों। गीता ज्ञान के प्रसार से जन सामान्य की विचार प्रक्रिया और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बता दें कि, श्रीमद्भगवतगीता ऑनलाइन ज्ञान प्रतियोगिता में प्रवृष्ठि 28 नवंबर तक www.geetamahotsav.com पर होगी, जिसमें तीन श्रेणियों में भागीदारी की जा सकती है। सभी श्रेणियों के लिए पृथकपुरस्कारों का प्रावधान भी किया गया। ये पुरस्कार 26 जनवरी 2026 को प्रस्तुत किए जाएंगे। सीएम यादव ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि, जिला स्तर पर अधिक से अधिक नागरिकों को विभिन्न प्रतियोगिताओं और गीता पाठ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
उल्लेखनीय है कि, 1 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती पर प्रदेश में सभी विकासखंडों, जिला मुख्यालयों, संभागीय मुख्यालयों पर श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का पाठ चल रहा है। जन सामान्य द्वारा युगावतार भगवान श्रीकृष्ण के मानव कल्याण के संदेश को आत्मसात किए जाने के उद्देश्य को इस गीता पाठ से सफल बनाया जा सकता है। वीर भारत न्यास द्वारा गीता पाठ के साथ-साथ गीता प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।
