1 दिसंबर को पूरे राज्य में एक साथ होगा गीता पाठ, सीएम मोहन ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गीता महोत्सव के संबंध में राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भौजूद थे। सीएम ने कहा कि, 1 दिसंबर को गीता जयंती क अवसर पर गीता महोत्सव के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों में जन सामान्य की अधिक से अधिक सहभागिता तय हो। श्रीमद्भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों की संस्कृत और हिंदी में, स्कूल कॉलेज के साथ-साथ जन सामान्य को प्रतियां उपलब्ध करवाकर, गीता पर केंद्रित क्विज आदि प्रतियोगिताएं आयोजित हों। गीता ज्ञान के प्रसार से जन सामान्य की विचार प्रक्रिया और मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।