MPPSC Final Result 2023 : लड़कों ने मारी बाज़ी, 13 लड़कियां बनीं DSP, किसान के बेटे ने रचा इतिहास

MPPSC Final Result 2023 : MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टॉप 5 में लड़कों दबदबा बनाया है, जबकि 13 लड़कियां DSP बनीं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सभी को बधाई दी है।

भोपाल

image

Faiz Mubarak

Nov 09, 2025

MPPSC Final Result 2023

MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी (Photo Source- Patrika)

MPPSC Final Result 2023 :मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSC 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पन्ना के रहने वाले अजीत मिश्रा ने परीक्षा में टॉप किया है। बता दें कि, अजीत के पिता किसान हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। वो मौजूदा समय में मैहर जिले में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं।

खास बात ये रही कि, इस बार एमपीपीएससी में लड़कों ने बाज़ी मारी है। टॉप 5 में लड़कों ने अपना स्थान बनाया है। जबकि 13 लड़कियों ने डीएसपी रैंक हासिल की है। जबकि, टॉप 10 में भी 3 लड़कियां शामिल हैं।

229 पदों के लिए हुआ था प्री-एग्जाम

आपको बता दें कि, कुल 229 पदों के लिए प्री-एग्जाम दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। वहीं, मुख्य परीक्षा 11 मार्च से 16 मार्च 2024 के बीच आयोजित की गई थी, जिसका फाइनल इंटरव्यू 7 जुलाई से 7 अगस्त के बीच हुआ था।

CM डॉ. मोहन ने दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई दी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 में चयनित प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। योग्यता, समर्पण और संकल्प से आप प्रदेश की प्रगति एवं लोकसेवा के नव सोपान स्थापित करें, यही मंगलकामनाएं हैं। सफलता के लिए आपके अभिभावकों, गुरुजनों व मार्गदर्शकों को भी बधाई।'

Published on:

09 Nov 2025 07:09 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MPPSC Final Result 2023 : लड़कों ने मारी बाज़ी, 13 लड़कियां बनीं DSP, किसान के बेटे ने रचा इतिहास

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

