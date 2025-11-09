MPPSC Final Result 2023 : लड़कों ने मारी बाज़ी, 13 लड़कियां बनीं DSP, किसान के बेटे ने रचा इतिहास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी चयनित प्रतिभागियों को बधाई दी है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2023 में चयनित प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। योग्यता, समर्पण और संकल्प से आप प्रदेश की प्रगति एवं लोकसेवा के नव सोपान स्थापित करें, यही मंगलकामनाएं हैं। सफलता के लिए आपके अभिभावकों, गुरुजनों व मार्गदर्शकों को भी बधाई।'