6 महीने पहले जांच में पकड़ नहीं आई गड़बड़ी, भोपाल-विदिशा NH पर ROB रोड धंसने का मामला

MPRDC: सूखी सेवनिया रेलवे ओवर ब्रिज के पास बायपास रोड धंसने की घटना की जांच के लिए गठित टीम मंगलवार को मौके पर पहुंची। एमपीआरडीसी के संभागीय अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद थे। जांच दल ने मिट्टी और निर्माण सामग्री के नमूने लिए। करीब दो घंटे तक पूरे हिस्से का निरीक्षण किया गया। नमूनों की जांच में यह देखा जाएगा कि निर्माण सामग्री में कोई कमी या दोष तो नहीं था। शासन ने टीम को सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।