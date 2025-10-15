Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

6 महीने पहले जांच में पकड़ नहीं आई गड़बड़ी, भोपाल-विदिशा NH पर ROB रोड धंसने का मामला

MPRDC: हैदरााबाद की मेसर्स ट्रांसटॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया था निर्माण, निरीक्षण में मिली गड़बड़ियां.... फिर से बनाई जा रही सड़क

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 15, 2025

Road Collase on nh 47 at bhopal vidisha route case big update

Road Collase on nh 47 at bhopal vidisha route case big update

MPRDC: सूखी सेवनिया रेलवे ओवर ब्रिज के पास बायपास रोड धंसने की घटना की जांच के लिए गठित टीम मंगलवार को मौके पर पहुंची। एमपीआरडीसी के संभागीय अधिकारी भी टीम के साथ मौजूद थे। जांच दल ने मिट्टी और निर्माण सामग्री के नमूने लिए। करीब दो घंटे तक पूरे हिस्से का निरीक्षण किया गया। नमूनों की जांच में यह देखा जाएगा कि निर्माण सामग्री में कोई कमी या दोष तो नहीं था। शासन ने टीम को सात दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

इसी बीच धंसे हुए हिस्से (Road Collapse Case) को नए सिरे से बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। एमपीआरडीसी की संभागीय टीम ने माप में पाया कि सड़क का 60 मीटर लंबा और 8.75 मीटर चौड़ा हिस्सा धंसा है, जिसे नए सिरे से बनाया जाएगा। मरम्मत का काम पूरा करने के लिए दस दिन का समय तय किया गया है।

ट्रांसट्रॉय प्राइवेट लिमिटेड ने किया था निर्माण

ब्रिज (ROB)का निर्माण मेसर्स ट्रांसट्रॉय प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने किया था। अनुबंध 18 नवंबर 2010 को हुआ और कार्य 2012-13 में पूरा हुआ। अनुबंध अवधि 15 वर्ष थी। शर्तों का पालन न करने पर 2020 में निरस्त कर दिया गया। कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। एमपीआरडीसी की संभागीय प्रभारी सोनल सिन्हा के अनुसार, अब कंक्रीट की वॉल तैयार की जाएगी।

सियासी जंग शुरू

उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा है। आरोप लगाया है कि प्रदेश में बार-बार सड़कें धंसना 50 प्रतिशत कमीशन वाली सरकार की नाकामी और भ्रष्ट सिस्टम का प्रतीक है।

जांच में नहीं मिली थी गड़बड़ी

छह माह पहले ब्रिज का एमपीआरडीसी (MPRDC) के एजीएम संजीव जैन द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें किसी गड़बड़ी का पता नहीं चला। 2023 में रोड असेट मैनेजमेंट के तहत भी जांच हुई थी, लेकिन कोई भी यह पकड़ नहीं पाया कि रोड का बड़ा हिस्सा धंस सकता है।

MPRDC निरीक्षण में मिली कमी (Inspection)

-- आरई वॉल का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं किया गया था।

-- उपयोग की गई मिट्टी की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी।

-- बैंकमेंट में आवश्यक स्टोन पिचिंग का कार्य नहीं किया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 09:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 6 महीने पहले जांच में पकड़ नहीं आई गड़बड़ी, भोपाल-विदिशा NH पर ROB रोड धंसने का मामला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पटाखा फोड़ने की सजा से दहशत में आए छात्र ने दी जान, चौंका देगा प्रिंसिपल की बर्बरता का एक और मामला

MP News
भोपाल

भोपाल पुलिस कमिश्नर के नाम से बने 70 फर्जी प्रोफाइल, ठगों से सावधान

Cyber-__crime-
भोपाल

बाजार में इन फोर व्हीलर की हाई डिमांड, भोपाल के युवाओं को चाहिए हाईब्रिड कार

These four-wheelers in high demand
भोपाल

एमपी के शहरों को 22 हजार करोड़ की सौगात, पहले ही मनी दीवाली

MP cities get a gift of 22000 crore rupees before Diwali
भोपाल

बिहार में चुनाव प्रचार के लिए एमपी के इस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड

MP CM Mohan Yadav is most in demand for election campaigning in Bihar
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.