प्रसिद्ध संतों का आशीर्वाद ले रहे एमपी बीजेपी के बड़े नेता, प्रेमानंद महाराज से भी की भेंट

Premanand Maharaj - एमपी बीजेपी के बड़े नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल देश के प्रसिद्ध संतों से मिल रहे हैं। वे संतों का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने स्वामी गुरुशरणानंद से भी भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया।। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज से भी सौजन्य भेंट। वे परिवार सहित वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि महाराजजी के मुख से निकला प्रत्येक वचन धर्म का प्रतिमान है।