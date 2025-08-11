11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

प्रसिद्ध संतों का आशीर्वाद ले रहे एमपी बीजेपी के बड़े नेता, प्रेमानंद महाराज से भी की भेंट

Premanand Maharaj - एमपी बीजेपी के बड़े नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल देश के प्रसिद्ध संतों से मिल रहे हैं।

भोपाल

deepak deewan

Aug 11, 2025

MP's Deputy CM Rajendra Shukla met Premanand Maharaj
MP's Deputy CM Rajendra Shukla met Premanand Maharaj

Premanand Maharaj - एमपी बीजेपी के बड़े नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल देश के प्रसिद्ध संतों से मिल रहे हैं। वे संतों का दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने स्वामी गुरुशरणानंद से भी भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया।। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वृंदावन जाकर प्रेमानंद महाराज से भी सौजन्य भेंट। वे परिवार सहित वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि महाराजजी के मुख से निकला प्रत्येक वचन धर्म का प्रतिमान है।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार को सपरिवार वृंदावन की यात्रा की। इस धार्मिक यात्रा के दौरान वे देश के प्रसिद्ध संतों कार्ष्णिपीठाधीश्वर स्वामी गुरुशरणानंद और संत प्रेमानंद गोविंद शरण से भी मिलने पहुंचे।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने गोकुल स्थित रमणरेति धाम पहुंचे। यहां वे कार्ष्णिपीठाधीश्वर स्वामी गुरुशरणानंद से मिले। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने सपरिवार उनका आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने श्रीकृष्ण की लीलाभूमि रमणरेति की पावन रज को नमन किया।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो अधिकारियों को किया बर्खास्त, गड़बड़ी और लापरवाही पर तगड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप
भोपाल
Collector Bhavya Mittal dismissed two officers for irregularities in Khargone

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज भी पहुंचे जहां संत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज से सौजन्य भेंट की। उन्होंने सपरिवार संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।

संतों का सानिध्य प्राप्त होना पुण्य कर्मों का फल

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि संतों का सानिध्य प्राप्त होना जनसेवा से अर्जित पुण्य कर्मों का संचित फल है। उन्होंने कहा कि महाराजजी के मुखारविंद से निकला प्रत्येक वचन धर्म का प्रतिमान है और उनके सान्निध्य में बिताया गया प्रत्येक क्षण मन, वचन और कर्म को पवित्र करने वाला है।

संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने जीवन की अमूल्य आध्यात्मिक निधि बताया।उन्होंने कहा कि पूज्य महाराजजी का आशीर्वाद उन्हें सदैव लोककल्याण के कार्यों के लिए प्रेरित करता रहेगा।

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Supreme Court's decision on actor Saif Ali Khan's property dispute in Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 05:06 pm

Published on:

11 Aug 2025 04:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / प्रसिद्ध संतों का आशीर्वाद ले रहे एमपी बीजेपी के बड़े नेता, प्रेमानंद महाराज से भी की भेंट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.