नगर निगम की ‘फाइलें’ लीक की तो नपेंगे बाबू ! मेयर बोलीं- ‘मुझे जानकारी नहीं’

आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि असिस्टेंट ग्रेड-2, ग्रेड-3 या किसी भी नियमित कर्मचारी ने अनाधिकृत रूप से दस्तावेज साझा किए, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में महापौर मालती राय का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पारदर्शिता पर जोर देने के इस दौर में प्रतिबंध को प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह कदम आंतरिक प्रक्रियाओं को सार्वजनिक जांच से बचाने की कोशिश हो सकता है।