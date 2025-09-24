MP News- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के हित के लिए जहां बिल में अनेक प्रकार की छूट दी जा रही है वहीं नए कनेक्शन लगाने के लिए भी प्रक्रिया बेहद सुविधाजनक बना दी गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन भी बेहद आसान कर दिया गया है। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पहल की है। कंपनी ने महज 170 रुपए का भुगतान कर बिजली कनेक्‍शन में नाम परिवर्तन कराने की सुविधा शुरु कर दी है।