MP News- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के हित के लिए जहां बिल में अनेक प्रकार की छूट दी जा रही है वहीं नए कनेक्शन लगाने के लिए भी प्रक्रिया बेहद सुविधाजनक बना दी गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन भी बेहद आसान कर दिया गया है। इसके लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पहल की है। कंपनी ने महज 170 रुपए का भुगतान कर बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की सुविधा शुरु कर दी है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से बिजली कनेक्शन के नाम में परिवर्तन करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे उपभोक्ताओं को उनके परिसरों में पूर्व से विद्यमान कनेक्शन के नाम में परिवर्तन करना बेहद आसान हो गया है।
अधिकारियों के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्राधिकारी में जिन उपभोक्ताओं को अपने मीटर से संबंधित नाम में परिवर्तन करना है वह आसानी से यह काम कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ में एलटी सर्विसेस के एलटी अदर सर्विसेस में दिए गए नेम ट्रांसफर अथवा सीधे https://saralsanyojan.mpcz.in पर जाकर अदर यूजफुल लिंक्स में दिए अप्लाय फॉर अदर सर्विसेस के माध्यम से नाम बदला जा सकेगा।
बिजली उपभोक्ताओं को नाम परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान अपना आईवीआरएस नंबर,संबंधित समग्र आईडी,पैन कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर निर्धारित शुल्क महज 170 रूपए का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन देने के बाद उपभोक्ता आवेदन क्रमांक अथवा मोबाइल नंबर से आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी गई है। इनमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर जैसे अहम जिले भी शामिल हैं।