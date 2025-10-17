Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बिहार में OBC कार्ड खेलेगी एनडीए, 20 सीटों पर वोटर्स साधेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अब ओबीसी फैक्टर पर बड़ा दांव लगाने जा रहा है। इस रणनीति के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और ओबीसी नेता डॉ. मोहन यादव को बिहार की 20 से अधिक ओबीसी बहुल सीटों पर उतारा जाएगा।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 17, 2025

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025 (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अब ओबीसी फैक्टर पर बड़ा दांव लगाने जा रहा है। इस रणनीति के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और ओबीसी नेता डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) को बिहार की 20 से अधिक ओबीसी बहुल सीटों पर उतारा जाएगा। गुरुवार को शुरुआत पटना महानगर सीट से हुई। सीएम डॉ. यादव ने पटना महानगर और पटना ग्रामीण में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली और सभाएं कीं। शुक्रवार को वह फिर बिहार दौरे पर रहेंगे और नवादा जिले की दो सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे।

ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश

भाजपा और एनडीए की रणनीति बिहार में सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा विभिन्न राज्यों के लोकप्रिय ओबीसी चेहरों को प्रचार में उतार रही है। इनमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। यूपी के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके प्रचार से भाजपा को कई सीटों पर फायदा मिला था।

कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद कियाः सीएम

पटना की जनसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया। 2004 से पहले बिहार में डकैतों और जंगलराज का बोलबाला था। कांग्रेस के कुशासन और लाइसेंस-कोटा-परमिट की व्यवस्था ने देश और बिहार दोनों का बंटाधार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेना, लोकतंत्र और भगवान राम का अपमान किया है, जबकि भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलकर विकास की इबारत लिख रही है। बिहार में तेजी से विकास हुआ है।

ये भी पढ़ें

DA Hike: महंगाई राहत में 2% बढ़ोतरी से पेंशनर्स नाखुश, सरकार पर भेदभाव करने का आरोप
भोपाल
DA Hike In MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 09:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बिहार में OBC कार्ड खेलेगी एनडीए, 20 सीटों पर वोटर्स साधेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावधान… मिठाई-नमकीन सब में मिलावट, हर 30 में से 1 फूड सैंपल घटिया

MP News
भोपाल

यहां पर कुबेर की नाभि में इत्र अर्पित करने से होती है धन-ऐश्वर्य और सौभाग्य की वर्षा

Dhanteras 2025
भोपाल

जीतू पटवारी पर एफआईआर होने पर आगबबूला हुई कांग्रेस, कहा- जल्द करेंगे बड़ा खुलासा

jitu patwari
भोपाल

‘जैसलमेर बस अग्निकांड’ के बाद अलर्ट पर एमपी सरकार, स्लीपर बसों से वसूला गया जुर्माना

mp news
भोपाल

एमपी पुलिस में भर्ती होंगे ट्रांसजेंडर, ऑनलाइन आवेदन की ये है लास्ट डेट

MP Police Constable Recruitment Exam 2025 Transgender Recruited
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.