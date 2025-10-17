बिहार में OBC कार्ड खेलेगी एनडीए, 20 सीटों पर वोटर्स साधेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अब ओबीसी फैक्टर पर बड़ा दांव लगाने जा रहा है। इस रणनीति के तहत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और ओबीसी नेता डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) को बिहार की 20 से अधिक ओबीसी बहुल सीटों पर उतारा जाएगा। गुरुवार को शुरुआत पटना महानगर सीट से हुई। सीएम डॉ. यादव ने पटना महानगर और पटना ग्रामीण में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैली और सभाएं कीं। शुक्रवार को वह फिर बिहार दौरे पर रहेंगे और नवादा जिले की दो सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे।