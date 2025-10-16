DA Hike: महंगाई राहत में 2% बढ़ोतरी से पेंशनर्स नाखुश, सरकार पर भेदभाव करने का आरोप

सरकार को पेंशनरों को बताना चाहिए की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार एवं मापदंड क्या है। इस दौरान एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की गलत व्याख्या कर पेंशनरोंच के साथ लगातार अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 01 नवंबर 2000 से पहले के पेंशनरों पर अधिनियम की अनुसूची 6 लागू है किंतु यदि सरकार उत्तरवर्ती पेंशनरोंमें पर भी लागू करती है तो अपने हिस्से का 74 प्रतिशत महंगाई राहत केंद्रीय तिथि से पेंशनरों को भुगतान करें। इसपर ध्यान देने की जरूरत है।