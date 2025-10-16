LPG Cylinder: अब सिर्फ 5 घंटे में घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर, नहीं करना होगा इंतजार

LPG Gas Cylinder Booking
LPG Gas Cylinder Booking Process: दीपोत्सव की तैयारियों में मिठाई और खानपान बनाने के दौरान अचानक गैस खत्म हो जाए तो चिंता की बात नहीं। प्रदेश में पेट्रोलियम कंपनियों ने त्योहार को ध्यान में रखते हुए पांच घंटे में ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सिलेंडर वितरण बाले कर्मचारी अपने मोबाइल बुकिंग ऐप पर नजर बनाए हुए है। कई मामलों में तो बुकिंग से एक से दो घंटे में ही सिलेंडर घर पहुंच रहा है। जिला प्रशासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में गैस का स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त स्टॉक लेकर काम करने की हिदायत दी गई है।
गैस सिलेंडर आपूर्ति के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय सीमा तय है। यानि इस समय सीमा में सिलेंडर पहुंचाना सामान्य है. जबकि इससे अधिक समय सीमा बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं आने पर ऑयल कंपनियां व खाद्य आपूर्ति की ओर से पूछताछ शुरू होती है। बताया जा रहा है कि आपूर्ति करने वाली एजेंसियां 40 के करीब है। बीते सालों में ये बढ़ी है, जिससे पहले की अपेक्षा अब एजेंसियों के पास उपभोक्ता भी कम बचे। आपूर्ति तेज हुई है।
हमारी टीम आपूर्ति सिस्टम पर नजर बनाए हुए हैं। हर शिकायत और स्थिति को हम गंभीरता से ले रहे हैं। त्योहार में समान दिन सिलेंडर उपलब्ध हो, इसके लिए कहा है।- चंद्रभान सिंह जादौन, जिला नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति
