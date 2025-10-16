Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

LPG Cylinder: अब सिर्फ 5 घंटे में घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर, नहीं करना होगा इंतजार

Gas Cylinder Booking: दीपोत्सव की तैयारियों में मिठाई और खानपान बनाने के दौरान अचानक गैस खत्म हो जाए तो चिंता की बात नहीं। प्रदेश में पेट्रोलियम कंपनियों ने त्योहार को ध्यान में रखते हुए पांच घंटे में ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 16, 2025

LPG Gas Cylinder Booking

LPG Gas Cylinder Booking

LPG Gas Cylinder Booking Process: दीपोत्सव की तैयारियों में मिठाई और खानपान बनाने के दौरान अचानक गैस खत्म हो जाए तो चिंता की बात नहीं। प्रदेश में पेट्रोलियम कंपनियों ने त्योहार को ध्यान में रखते हुए पांच घंटे में ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। सिलेंडर वितरण बाले कर्मचारी अपने मोबाइल बुकिंग ऐप पर नजर बनाए हुए है। कई मामलों में तो बुकिंग से एक से दो घंटे में ही सिलेंडर घर पहुंच रहा है। जिला प्रशासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में गैस का स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त स्टॉक लेकर काम करने की हिदायत दी गई है।

24 घंटे में आपूर्ति का है नियम

गैस सिलेंडर आपूर्ति के लिए अधिकतम 24 घंटे की समय सीमा तय है। यानि इस समय सीमा में सिलेंडर पहुंचाना सामान्य है. जबकि इससे अधिक समय सीमा बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं आने पर ऑयल कंपनियां व खाद्य आपूर्ति की ओर से पूछताछ शुरू होती है। बताया जा रहा है कि आपूर्ति करने वाली एजेंसियां 40 के करीब है। बीते सालों में ये बढ़ी है, जिससे पहले की अपेक्षा अब एजेंसियों के पास उपभोक्ता भी कम बचे। आपूर्ति तेज हुई है।

हर शिकायत को गंभीरता से ले रही टीम

हमारी टीम आपूर्ति सिस्टम पर नजर बनाए हुए हैं। हर शिकायत और स्थिति को हम गंभीरता से ले रहे हैं। त्योहार में समान दिन सिलेंडर उपलब्ध हो, इसके लिए कहा है।- चंद्रभान सिंह जादौन, जिला नियंत्रक, खाद्य एवं आपूर्ति

Published on:

16 Oct 2025 08:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / LPG Cylinder: अब सिर्फ 5 घंटे में घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर, नहीं करना होगा इंतजार

