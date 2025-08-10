10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अब ‘डायल 100’ की जगह दौड़ेंगी ‘डायल-112’, तुरंत मिलेगी इमरजेंसी हेल्प

MP News: रिस्पांस टाइम कम करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए एआइ आधारित ऑटो डिस्पैच तकनीक को लागू किया जाएगा।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल-100 के अपग्रेड वर्जन डायल 112 की 14 अगस्त को लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई है। 15 अगस्त से डायल 100 सेवा को बंद कर नई डायल 112 सेवा शुरू की जाएगी। खास यह है कि 1000 की जगह 1200 गाड़ियों की तैनाती की जाएगी। यह गाड़ियां नई तकनीक से लेस होंगी।

रेडियो अधिकारियों के मुताबिक रिस्पांस टाइम कम करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए एआइ आधारित ऑटो डिस्पैच तकनीक को लागू किया जाएगा। इससे नंबर बार-बार व्यस्त मिलने की समस्या नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

सिर्फ 50 मिनट में हो जाएगी ‘मकान-प्लॉट’ की रजिस्ट्री, घर बैठे होगा काम
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

कॉल हैंडलर की संख्या में होगा इजाफा

आपातकाल नंबर पर दिनभर में प्रदेश से हजारों फोन कॉल प्रतिदिन आते हैं। ऐसे में जनता की शिकायत रहती है कि इमरजेंसी में फोन करने पर नंबर बार- बार व्यस्त आता है। ऐसे में कॉल हैंडलर और डिस्पैचर सीटों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। कॉल हैंडलर की संख्या 100 की जाएगी और डिस्पैचर सीटों की संया 24 से बढ़ाकर 40 की जाएगी। गोपनीयता रखने कॉलर नंबर मास्किंग की तकनीक को भी लागू किया जाएगा।

शहर और गांव के लिए अलग-अलग गाड़ियां

शहर और गांवों के लिए अलग- अलग गाड़ियां खरीदी गई हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में कम ग्राउंड क्लीयरेंस की गाड़ियों से भी काम चलाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में पुलिस को ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली गाड़ियों की जरूरत होती है। 1200 गाड़ियों में करीब 500 गाड़ियां ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली खरीदी गई हैं, लेकिन जिलों में गाड़ियां किस आधार पर बांटी जाएंगी इसका फैसला फिलहाल नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें

2 लाख ‘सरकारी शिक्षकों’ की नहीं होगी पदोन्नति ! बिगड़ेगी सीआर
भोपाल
(फोटो सोर्स: AI Image)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 03:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब ‘डायल 100’ की जगह दौड़ेंगी ‘डायल-112’, तुरंत मिलेगी इमरजेंसी हेल्प

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.