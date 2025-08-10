अब ‘डायल 100’ की जगह दौड़ेंगी ‘डायल-112’, तुरंत मिलेगी इमरजेंसी हेल्प

आपातकाल नंबर पर दिनभर में प्रदेश से हजारों फोन कॉल प्रतिदिन आते हैं। ऐसे में जनता की शिकायत रहती है कि इमरजेंसी में फोन करने पर नंबर बार- बार व्यस्त आता है। ऐसे में कॉल हैंडलर और डिस्पैचर सीटों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा। कॉल हैंडलर की संख्या 100 की जाएगी और डिस्पैचर सीटों की संया 24 से बढ़ाकर 40 की जाएगी। गोपनीयता रखने कॉलर नंबर मास्किंग की तकनीक को भी लागू किया जाएगा।