हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, भोपाल से दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए शुरु हो रही हैं नई उड़ानें

राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई फ्लाइट शुरू होने जा रही हैं। इसके बाद अहमदाबाद के लिए 21 सितंबर से सुबह और हैदराबाद के लिए 22 अक्टूबर से रात की नई फ्लाइट शुरू हो रही है। 16 सितंबर से एअर इंडिया की भोपाल-दिल्ली फ्लाइट AI-2528 का टाइम बदलेगा। ये अब सुबह 8:05 बजे भोपाल से उड़ान भरेगी।