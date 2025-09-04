New GST Rate: दूध, दवाई समेत कार, बाइक होंगे सस्ते, जानें क्या होगा महंगा

अब 350 सीसी तक की बाइक्स और छोटी कारों पर टैक्स 10% घटा दिया गया है। पहले इन पर 28% टैक्स लगता था. लेकिन अब ये 18% स्लैब में आ गए हैं। वहीं, 350सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स को लग्जरी गुड्स माना जाएगा और उन पर नया 40 प्रतिशत स्लैब लागू होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फिलहाल कोई नई दर लागू नहीं की गई है। सभी ईवी अब भी 5% स्लैब में ही रहेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को राहत मिलेगी।