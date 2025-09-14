Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, 3 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ

MP Outsource Employees Salary: सरकार ने पहली बार डेडलाइन तय की है, इसका फायदा सरकारी विभागों, निगम मंडलों, बिजली कंपनियों व उपक्रमों में काम करने वाले 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 14, 2025

Outsource Employees Salary
Outsource Employees Salary

MP News: अब प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों(Outsource Employees Salary) को महीने की 7 और 10 तारीख तक वेतन मिल जाएगा। उक्त अवधि में भुगतान नहीं करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों के खिलाफ श्रम विभाग कार्रवाई करेगा। सरकार ने पहली बार यह डेडलाइन तय की है, इसका फायदा सरकारी विभागों, निगम मंडलों, बिजली कंपनियों व उपक्रमों में काम करने वाले 3 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगा।

सीएम ने दिए थें गाइडलाइन बनाने के निर्देश

श्रम विभाग ने ये निर्देश इसलिए जारी करने पड़े, क्योंकि अब तक आउटसोर्स कर्मियों(Outsource Employees Salary) को कई एजेंसियां तय समय पर भुगतान नहीं करती थी, जिसकी वजह से ये परिवार का पालन-पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। कुछ एजेंसियां बिना कारण बताएं ही सेवा से हटा देती थीं। इस पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने बीते दिनों श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल से फीडबैक लेकर गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए थे।

कार्रवाई के निर्देश

7 तारीख तक इन्हें वेतनः जिन एजेंसियों के पास 1000 आउटसोर्स कर्मी होंगे, उन्हें महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान करना होगा।

10 तक इन्हें भुगतानः ऐसी आउटसोर्स एजेंसियां, जिनके पास 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मी है. उन्हें महीने की 10 तारीख तक भुगतान करना होगा।

गड़बड़ी पर यहां शिकायतः यदि कोई एजेंसी गड़बड़ी करती है या श्रम विभाग की गाइडलाइन का पालन नहीं करती है तो आउटसोर्स कर्मी 0755-2555582 वाट्सऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते है। यह नंबर शासन द्वारा अधिकृत है।

Published on:

14 Sept 2025 08:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, 3 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ

