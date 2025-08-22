700 किमी. की बिछेगी नई ‘पाइप लाइन’, 450 कॉलोनियों को होगा बड़ा फायदा

अभी शहर को प्रतिदिन 440 एमएलडी पानी की आपूर्ति हो रही है। 2040 तक इसकी मांग बढकऱ 575 एमएलडी हो जाएगी। इसे पूरा करने के लिए अमृत 2.0 के तहत 36 नए ओवरहेड वाटर टैंक बनाए जाएंगे, 700 किलोमीटर लंबी नई पाइप लाइन बिछेगी। 4 इंटेक वेल और 4 फिल्टर प्लांट बनेंगे। इससे 30,000 नए घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। शहर की 450 कवर्ड कॉलोनियों तक पानी पहुंचेगा।