भोपाल

700 किमी. की बिछेगी नई ‘पाइप लाइन’, 450 कॉलोनियों को होगा बड़ा फायदा

MP News: इस परियोजना का बड़ा लाभ रातीबड़, नीलबड़, मालीखेड़ी, हथाईखेड़ा, बागली, दानिश हिल्स, गुराड़ी घाट, लहारपुर और अरविंद विहार जैसे इलाकों को मिलेगा।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News:एमपी के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय संवाद केंद्र में अमृत योजना 2.0 के तहत 582 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे राजधानी की भविष्य की जल आपूर्ति जरूरतें पूरी होंगी। भोपालवासियों को 16 वर्षों तक पानी की कमी नहीं होगी।

अभी शहर को प्रतिदिन 440 एमएलडी पानी की आपूर्ति हो रही है। 2040 तक इसकी मांग बढकऱ 575 एमएलडी हो जाएगी। इसे पूरा करने के लिए अमृत 2.0 के तहत 36 नए ओवरहेड वाटर टैंक बनाए जाएंगे, 700 किलोमीटर लंबी नई पाइप लाइन बिछेगी। 4 इंटेक वेल और 4 फिल्टर प्लांट बनेंगे। इससे 30,000 नए घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। शहर की 450 कवर्ड कॉलोनियों तक पानी पहुंचेगा।

इन इलाकों को मिलेगा लाभ

इस परियोजना का बड़ा लाभ रातीबड़, नीलबड़, मालीखेड़ी, हथाईखेड़ा, बागली, दानिश हिल्स, गुराड़ी घाट, लहारपुर और अरविंद विहार जैसे इलाकों को मिलेगा। झुग्गी बस्तियों में भी पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

स्वच्छता कार्यकर्ताओं को किया समानित

राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भोपाल को दूसरा स्थान दिलाने में योगदान देने वाले 10 सफाई मित्रों का समान भी किया गया। कुछ समूहों और नागरिकों को भी सम्मानित किया गया।

17 करोड़ से सड़कों, नालियों का सुधार

शहर के विभिन्न वार्डों में करीब 16.76 करोड़ की लागत से सड़क, नाली,पुलिया और रोड क्रॉस जैसी सौगातों का भूमि-पूजन भी एक साथ होगा।

31 परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र

इस अवसर पर दिवंगत नगर निगम कर्मचारियों के 31 परिजनों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

22 Aug 2025

