1 अप्रैल से नए नियम लागू, महंगी हुई बिजली-प्रॉपर्टी, रेलवे से लेकर टैक्स तक जानें क्या-क्या बदला

New Rule 1 April: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से मध्य प्रदेश में आम लोगों की जेब पर बड़ा असर भी नजर आएगा…नए नियम जो लागू हो रहे हैं। बताते चलें कि इस बार सबसे ज्यादा असर बिजली, प्रॉपर्टी और उसकी रजिस्ट्री के साथ ही कचरा प्रबंधन पर भी नजर आएगा। दरअसल कलेक्ट्र गाइडलाइन के मुताबिक 12 फीसदी के साथ संपत्ति खरीदना महंगा होगा, वहीं बिजली भी बढ़कर आएगा। इसके साथ ही रिजर्वेशन और आयकर को लेकर भी नए नियम हैं।