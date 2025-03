एमपी की नई टाउनशिप पॉलिसी, मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार, प्रदूषण मुक्त होंगे ये शहर

New township policy of MP: मास्टर प्लान में नई टाउनशिप पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं, प्रदूषण रहित वातावरण, वर्टिकल डेवलपमेंट और उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस… जानें किन शहरों का होगा तेजी से विकास…

भोपाल•Mar 27, 2025 / 09:51 am• Sanjana Kumar

New township policy of MP

New township policy of MP: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) ने भोपाल (Bhopal township) और इंदौर (Indore Township) के मास्टर प्लान के ड्राफ्ट (MP New Township Policy Draft) तैयार कर लिए हैं। इन्हें जल्द ही सार्वजनिक कर नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। ड्राफ्ट 30 मार्च तक जारी करने की तैयारी है। मास्टर प्लान में नई टाउनशिप पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं, प्रदूषण रहित वातावरण, वर्टिकल डेवलपमेंट और उद्योगों को बढ़ावा देने पर फोकस है। टीएंडसीपी की टीम ने प्लान को अंतिम रूप देने के पहले गुजरात की गिफ्ट सिटी और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्लानिंग का भी जाकर अध्ययन किया है।