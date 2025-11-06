अब बाइक चालक के साथ बैठने वाला भी लगाएगा हेलमेट, वरना कटेगा भारी चालान, जानें लें नियम

New Traffic Rules :मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षित यात्रा को लेकर आज से ट्रैफिक डिपार्टमेंट सख्ती बरतने जा रहा है। दोपहिया वाहन चालक हो या पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर, दोनों के लिए अब से हेलमेट पहनना अनिवार्य है। परिवहन विभाग की निर्देश के अनुसार, नियम तोड़ने वाले को भारी चालान भुगतना पड़ सकता है।