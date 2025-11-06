मिनी ट्रक और पिकअप के बीच भीषण भिड़ंत, दोनों चालकों की स्पॉट पर मौत, 7 गंभीर घायल

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इनमें दर्जनों अपनी जान तक गवा रहे हैं। ताजा भीषण हादसे की खबर सूबे के खरगोन जिले से सामने आई है। यहां गुरुवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे खरगोन-इंदौर मार्ग पर ग्राम बालसमुद के पास पेट्रोल पंप के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मिनी ट्रक और सब्जियों से भरी पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मिनी ट्रक में सवार सात लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।