मिनी ट्रक और पिकअप के बीच भीषण भिड़ंत, दोनों चालकों की स्पॉट पर मौत, 7 गंभीर घायल

Road Accident : जिल के बालसमुद क्षेत्र में खरगोन - इदौर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक मिनी ट्रक और पिकअप वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन चालकों की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

खरगोन

image

Faiz Mubarak

Nov 06, 2025

Road Accident

खरगोन - इदौर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika)

Road Accident :मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग सड़क हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं, जबकि इनमें दर्जनों अपनी जान तक गवा रहे हैं। ताजा भीषण हादसे की खबर सूबे के खरगोन जिले से सामने आई है। यहां गुरुवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे खरगोन-इंदौर मार्ग पर ग्राम बालसमुद के पास पेट्रोल पंप के सामने दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मिनी ट्रक और सब्जियों से भरी पिकअप के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मिनी ट्रक में सवार सात लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।

जानकारी के अनुसार, मिनी ट्रक चालक 42 वर्षीय दिनेश पिता चेतराम भालसे निवासी जीरभार, धरमपुरी के पोल्ट्री फार्म से खाद लेकर अपने गांव लौट रहा था। वहीं, दूसरी तरफ से पिकअप वाहन इंदौर की ओर सब्जियां लेकर जा रही थी। इस दौरान दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि, टक्कर के बाद दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण सैफुद्दीन खान और सदर जावेद खान ने तत्काल जेसीबी बुलवाकर कड़ी मशक्कत से दोनों चालकों के शवों को बाहर निकाला। वहीं, पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निजी वाहन से कसरावद अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसे पुलिस द्वारा हटवाकर मार्ग सुचारु करवाया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Published on:

06 Nov 2025 09:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / मिनी ट्रक और पिकअप के बीच भीषण भिड़ंत, दोनों चालकों की स्पॉट पर मौत, 7 गंभीर घायल

