पिकनिक मनाने गईं चार छात्राओं में से 2 रहस्यमयी ढंग से लापता, मचा हड़कंप

सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने गईं 2 छात्राएं लापता
MP News : मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिकनिक मनाने गईं दो छात्राएं रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई हैं। बताया जा रहा है कि, लापता होने वाली दोनों छात्राएं आपस में सहेलियां हैं, जो अन्य सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने शहर से सटे भदभदा पिकनिक स्पाट गई थीं।
बता दें कि, लापता हुईं दोनों छात्राएं 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं, जो दो अन्य सहेलियों के साथ पिकनिक स्पॉट भदभदा गई थीं। ये भी जानकारी सामने आई है कि, भदभदा पहुंचने के बाद चारों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके चलते उनमें से दो वापस अपने घर लौट आईं। लेकिन, भदभदा पर ही ठहरी अन्य छात्राएं देवांशी कोरी और श्रुति यादव देर शाम तक घर नहीं लौटीं।
रहस्यमयी ढंग से दोनों छात्राओं के गायब होने के बाद दोनों घरों के साथ साथ पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये भी बता दें कि, लापता हुई दोनों सहेलियां रांझी मानेगांव की रहने वाली हैं। देर रात तक लड़कियों को तलाशने के बाद अगले दिन परिजन ने दोनों की गुणशुदगी की रिपोर्ट रांझी थाने में दर्ज कराई। फिलहाल, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस छात्राओं की तलाश में जुट गई है।
