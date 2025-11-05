पिकनिक मनाने गईं चार छात्राओं में से 2 रहस्यमयी ढंग से लापता, मचा हड़कंप

रहस्यमयी ढंग से दोनों छात्राओं के गायब होने के बाद दोनों घरों के साथ साथ पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये भी बता दें कि, लापता हुई दोनों सहेलियां रांझी मानेगांव की रहने वाली हैं। देर रात तक लड़कियों को तलाशने के बाद अगले दिन परिजन ने दोनों की गुणशुदगी की रिपोर्ट रांझी थाने में दर्ज कराई। फिलहाल, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस छात्राओं की तलाश में जुट गई है।