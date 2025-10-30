3 नवंबर को एंट्री करेगा ‘नया पश्चिमी विक्षोभ’, 29 जिलों में मचाएगा उथल-पुथल, IMD अलर्ट

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिहोर, नर्मदापुरम, हरदा, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, मुरैना, श्योपुरकर्ता, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह जिलों में के साथ सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, पांढुर्णा जिलों में बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।