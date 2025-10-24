72 घंटे में एक्टिव होगा ‘न्यू पश्चिमी विक्षोभ’, ठंड गायब, फिर से होगी बारिश

MP Weather: इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से मौसम सर्द होने लगा था, लेकिन इन दिनों अरब सागर और बंगाल की खाडी से आ रही नमी के कारण आंशिक बादलों की स्थिति बन रही है। इसके कारण सर्दी की रफ्तार में कमी आ गई है। न्यूनतम तापमान भी एक बार फिर 20 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसे में रात में भी सर्दी का दौर कम हो गया है। इस सप्ताह मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। इसके बाद नवंबर से सर्दी में बढ़ोतरी हो सकती है।