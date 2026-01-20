भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, एमपी से है इनका गहरा नाता

BJP National President : बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद फाइनली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद नबीन को ही पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल गई है। फिलहाल, मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नबीन की ताजपोशी कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के कई युवा नेता खासा उत्साहित हैं। इसके पीछे कारण ये है कि, नितिन 3 साल बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश प्रभारी रहे हैं। ऐसे में सूबे के कई नेता उनसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।