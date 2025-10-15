एमपी में 883 प्राइवेट स्कूलों को भेजा नोटिस, फीस वसूली पर सरकार सख्त

School Fee- एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर ​लगाम लगाने के लिए सरकार का सख्त रुख बरकरार है। पिछले दो सालों से प्रदेश भर के कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने में लगे हैं। कई स्कूलों संचालकों को ज्यादा फीस के रूप में ली गई करोड़ों रुपए की राशि को अभिभावकों को लौटाने पर मजबूर किया जा चुका है। अब भोपाल में भी प्राइवेट स्कूलों को फीस के संबंध में नियमानुसार जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया है। ऐसा नहीं करनेवाले 800 से ज्यादा स्कूलों के संचालकों, प्राचार्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है।