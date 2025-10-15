Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में 883 प्राइवेट स्कूलों को भेजा नोटिस, फीस वसूली पर सरकार सख्त

School Fee- एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर ​लगाम लगाने के लिए सरकार का सख्त रुख बरकरार है। पिछले दो सालों से प्रदेश भर के कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने में लगे हैं।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 15, 2025

Notice sent to 883 private schools in Bhopal regarding fees

Notice sent to 883 private schools in Bhopal regarding fees (फोटो:X Handle DeepWire.)

School Fee- एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर ​लगाम लगाने के लिए सरकार का सख्त रुख बरकरार है। पिछले दो सालों से प्रदेश भर के कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने में लगे हैं। कई स्कूलों संचालकों को ज्यादा फीस के रूप में ली गई करोड़ों रुपए की राशि को अभिभावकों को लौटाने पर मजबूर किया जा चुका है। अब भोपाल में भी प्राइवेट स्कूलों को फीस के संबंध में नियमानुसार जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया है। ऐसा नहीं करनेवाले 800 से ज्यादा स्कूलों के संचालकों, प्राचार्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस की उचित जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसके अंतर्गत स्कूलों को पोर्टल पर फीस अपलोड करने का प्रावधान है। कई निर्देशों के बाद भी अनेक स्कूल अपनी फीस पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने फीस वसूली की जानकारी पो​र्टल पर अपलोड नहीं करने पर स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके लिए भोपाल के 883 प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को अपनी फीस संरचना की पूरी जानकारी तुरंत पोर्टल पर उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।

3 दिन का समय दिया

​भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को नियमानुसार फीस की जानकारी हर हाल में देनी होगी। स्कूलों को इसके लिए 3 दिन का समय दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐसा नहीं किए जाने पर स्कूलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 07:47 pm

Published on:

15 Oct 2025 07:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 883 प्राइवेट स्कूलों को भेजा नोटिस, फीस वसूली पर सरकार सख्त

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में मावा-मिठाइयों सहित 14 हजार किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, महापर्व पर बड़ी कार्रवाई

14000 kg of adulterated mawa and sweets seized in MP
भोपाल

Gwalior DSP Hina Khan: कौन हैं ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने वाली DSP हिना खान? जानिए सरकारी स्कूल से डीएसपी बनने तक का सफर

Gwalior DSP Hina Khan
शिक्षा

एमपी के 13 शहरों के लिए बना ‘जी-हब’: मुख्य सचिव संभालेंगे जिम्मा, तैयार होगा रोडमैप

भोपाल

भोपाल गैस कांड की 899 टन जहरीली राख के निष्पादन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

High Court decision on disposal of toxic ash from Bhopal gas tragedy
भोपाल

‘साइक्लोनिक सर्कुलेशन’ कराएगा तेज बारिश, 16,17,18,19 अक्टूबर को अलर्ट, IMD की चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.