एमपी में ‘700 वाहन मालिकों’ को नोटिस जारी, दर्ज होगी FIR

केंद्र सरकार के होमोलोगेशन पोर्टल पर निर्माता कंपनियों को निर्मित होने वाली सभी गाड़ियों की जानकारी अपलोड करनी होती है। इस पोर्टल का एक्सेस परिवहन विभाग के पास होता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से कहा है कि बाहरी राज्यों की एनओसी पर पंजीयन करने से पहले पोर्टल से गाड़ी के सभी मेक मॉडल, चेचिस नंबर का मिलान कर लिया जाए। मामले में परिवहर आयुक्त विवेक शर्मा ने कहा कि सभी जिलों को अलर्ट किया है। गलत तरीके से एनओसी के आधार पर मप्र में एंट्री लेने वाले 700 केस में कार्रवाई शुरू की है