‘जमीन की नपती’ होगी डिजिटल, खसरा-भू स्वामी की तुरंत मिलेगी डिटेल

MP News: एमपी के भोपाल शहर में जमीन नपती के मामलों में भू-स्वामी से लेकर राजस्व अफसरों- कर्मचारियों को अपने कार्यालय से अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। जीआइएस आधारित इमेजनरी से अक्टूबर में नपती शुरू होगी। वेबजीआइएस से ये संभव होगा। इसमें खसरा, भू स्वामी की डिटेल से जमीन की स्थिति एक क्लिक पर सामने होगी। जरूरत पडऩे पर भौतिक सर्वेक्षण कर इसे पुख्ता किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है।