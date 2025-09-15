बड़ी खबर: एमपी के इस जिले का बदल दिया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

बड़ी खबर: एमपी के इस जिले का बदल दिया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Aalirajpur - मध्यप्रदेश में जिलों, शहरों, कस्बों, गांवों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी तक करीब 5 दर्जन जगहों के नाम परिवर्तित किए जा चुके हैं।

भोपाल

deepak deewan

Sep 15, 2025

Notification issued to change the name of Alirajpur district to Aalirajpur
Notification issued to change the name of Alirajpur district to Aalirajpur

Aalirajpur - मध्यप्रदेश में जिलों, शहरों, कस्बों, गांवों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी तक करीब 6 दर्जन जगहों के नाम परिवर्तित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में प्रदेश के एक और जिले का नाम बदल ​दिया गया है। राज्य के नए और छोटे जिलों में शुमार अलीराजपुर जिले का नाम अब ‘आलीराजपुर’ कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने इसके आधार पर अलीराजपुर जिले के नाम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू

राज्य शासन के राजस्व विभाग ने जिला अलीराजपुर का नाम परिवर्तित कर आलीराजपुर करने की अधिसूचना जारी की है।
राजस्व विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार जिला अलीराजपुर का नाम अब "आलीराजपुर" होगा। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त 2025 को जारी अनापत्ति पत्र के आधार पर लिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राज्य सरकार 4 साल पहले ही राजधानी भोपाल के प्रमुख रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम कर चुकी है। इसके बाद होशंगाबाद जिले के नाम में परिवर्तन कर इसे नर्मदापुरम कर दिया गया।

करीब 6 दर्जन गांवों के नाम बदलने का फैसला

इसी साल फरवरी माह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के 54 गांवों के नाम बदलने की घोषणा की थी। इनमें देवास जिले के मुरादपुर, हैदरपुर, शमशाबाद, आमलाताज, हरजीपुरा, रांडीपुरा, इस्माईल खेडी, इलासखेडी, जलालखेडी, मोचीखेड़ी, इस्लाम नगर, मुरादपुर, घटिया गयासुर, पीर पाडलिया, चांदगढ़, नोसराबाद, इस्लामपुरा मुंडला, खोनपुर पीपलिया, मोहम्मदपुर, अजिजखेड़ी, आजमपुर, अलीपुर, बापचा नायता, नबीपुर, मिर्जापुर, अकबरपुर, सालमखेड़ी, हेबतपुरा, निजामडी, फतेहपुरा खेड़ा, फतनपुर, कल्लूखेड़ी, मोहम्मद खेड़ा, निपानिया हुर-हुर, मोहम्मद पुर, मिरजापुर, नोसराबाद, रसूलपुर, ईस्माइलखेडी, पिपल्या जान, मौला, अजनास, तमखान, मिर्जापुर, संदलपुर ,सलामत, रेहमान पुरा, सिंकदर खेडी, फतेहगढ, मिर्जापुर, दावद, मसनपुरा, अतवास, कांटाफोड गांव शामिल थे।

इनके अलावा शाजापुर जिले के 11 गांवों के नाम बदले गए।
उज्जैन जिले के तीन गांवों के नाम बदले। मौलाना गांव का नाम विक्रम नगर, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर और गजनी खेड़ी का नाम चामुंडा माता नगरी रखा गया।

भोपाल के आधा दर्जन इलाकों के नाम बदले

राजधानी भोपाल के आधा दर्जन इलाकों के नाम बदले जा चुके हैं। ईदगाह हिल्स को गुरुनानक टेकरी, पीरगेट को भवानी चौक, शैतान सिंह को अहिल्या बाई होल्कर तिराहा, हमीदिया रोड का नाम बदलकर गुरुनानक मार्ग किया गया है। इसी तरह अशोका गार्डन को रामबाग का नाम देने का प्रस्ताव है।

Updated on:

15 Sept 2025 07:02 pm

Published on:

15 Sept 2025 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बड़ी खबर: एमपी के इस जिले का बदल दिया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना

