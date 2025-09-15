बड़ी खबर: एमपी के इस जिले का बदल दिया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना

इसी साल फरवरी माह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के 54 गांवों के नाम बदलने की घोषणा की थी। इनमें देवास जिले के मुरादपुर, हैदरपुर, शमशाबाद, आमलाताज, हरजीपुरा, रांडीपुरा, इस्माईल खेडी, इलासखेडी, जलालखेडी, मोचीखेड़ी, इस्लाम नगर, मुरादपुर, घटिया गयासुर, पीर पाडलिया, चांदगढ़, नोसराबाद, इस्लामपुरा मुंडला, खोनपुर पीपलिया, मोहम्मदपुर, अजिजखेड़ी, आजमपुर, अलीपुर, बापचा नायता, नबीपुर, मिर्जापुर, अकबरपुर, सालमखेड़ी, हेबतपुरा, निजामडी, फतेहपुरा खेड़ा, फतनपुर, कल्लूखेड़ी, मोहम्मद खेड़ा, निपानिया हुर-हुर, मोहम्मद पुर, मिरजापुर, नोसराबाद, रसूलपुर, ईस्माइलखेडी, पिपल्या जान, मौला, अजनास, तमखान, मिर्जापुर, संदलपुर ,सलामत, रेहमान पुरा, सिंकदर खेडी, फतेहगढ, मिर्जापुर, दावद, मसनपुरा, अतवास, कांटाफोड गांव शामिल थे।