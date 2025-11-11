नवंबर में दिसंबर का अहसास, सामान्य से 7.5 डिग्री गिरा तापमान, अब आ रहा कड़ाके की ठंड का दौर

MP Weather Update :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार नवंबर में ही कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। इन दिनों शहर में पड़ रही सर्दी दिसंबर की ठंडक का अहसास करा रही है। आमतौर पर शहर में दिसंबर के पहले पखवाड़े के बाद तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचता है, लेकिन इस बार नवंबर के पहले पखवाड़े में ही तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। शहर में सोमवार को लगातार तीसरे दिन तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा और लोगों को फिर तेज सर्दी का सामना करना पड़ा।