7 अगस्त 2025

गुरुवार

भोपाल

अब फटाफट होंगे नामांतरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, DL से जुड़े सारे काम

MP News: बता दें कि अगर आप जाति, जन्म, विवाह और निवास प्रमाण पत्र जारी करना, पेयजल कनेक्शन, राशन कार्ड, भूमि अभिलेखों की प्रतियां आदि से जुड़े काम कराना चाहते है तो घर के पास बने केंद्रों में करा सकते हैं।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 07, 2025

(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: सरकारी योजनाओं की गारंटी के साथ लाभ दिलाने वाले केंद्र अब घरों के पास ही होंगे। जिससे लोगों को सरकारी काम कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। जानकारी के लिए बता दें कि जिला प्रशासन जिले में केंद्रों की संख्या दस गुना तक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया हो रही है। करीब 40 केंद्र बनाने की कोशिश है। एक माह में इसके लिए जिले में सिस्टम तय होगा। जिले में अभी सरकारी स्तर पर चार केंद्र तय किए हैं। इनका संचालन आउटसोर्स पर दिया हुआ है।

घर के पास करा सकेंगे सारे काम

बता दें कि अगर आप जाति, जन्म, विवाह और निवास प्रमाण पत्र जारी करना, पेयजल कनेक्शन, राशन कार्ड, भूमि अभिलेखों की प्रतियां आदि से जुड़े काम कराना चाहते है तो घर के पास बने केंद्रों में करा सकते हैं। यदि कोई अधिकारी समय पर इन सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

आप अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र पर जाकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, आप मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी पोर्टलपर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

मिलेंगी ये सेवाएं

-जन्म, मृत्यु, विवाह और निवास प्रमाण पत्र।

-नामांतरण, सीमांकन और भू-राजस्व।

-पेंशन और पारिवारिक पेंशन।

-बिजली और पानी कनेक्शन।

-ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों के पंजीकरण।

-राशन कार्ड जारी करना।

Published on:

07 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब फटाफट होंगे नामांतरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, DL से जुड़े सारे काम

