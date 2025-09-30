Patrika LogoSwitch to English

एमपी में ओबेरॉय ग्रुप ने बनाई भव्य फाइव स्टार होटल, जल्द होगा शुभारंभ

Oberoi Rajgarh Palace - मध्यप्रदेश में नई फाइव स्टार होटल बनकर तैयार हो गई है। ओबेरॉय ग्रुप की यह भव्य होटल जल्द ही प्रारंभ होेनेवाली है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 30, 2025

Oberoi Rajgarh Palace five-star hotel in Khajuraho will be inaugurated soon

Oberoi Rajgarh Palace five-star hotel in Khajuraho will be inaugurated soon

Oberoi Rajgarh Palace - मध्यप्रदेश में नई फाइव स्टार होटल बनकर तैयार हो गई है। ओबेरॉय ग्रुप की यह भव्य होटल जल्द ही प्रारंभ होेनेवाली है। खजुराहो के राजगढ़ पैलेस में ओबेरॉय ग्रुप द्वारा द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस होटल बनाई गई। ग्रुप के अर्जुन ओबेरॉय व शंकर ने इसका शुभारंभ करने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव को आमंत्रित किया है। समूह के दोनों प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर डॉ. यादव से मुलाकात की। द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस फाइव स्टार होटल बनने पर सीएम मोहन यादव ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित होटल समूह द्वारा प्रारंभ की जा रही पांच सितारा लग्जरी होटल से प्रदेश में पर्यटन को खासा प्रोत्साहन मिलेगा।

राज्य सरकार ने खजुराहो के राजगढ़ पैलेस को ओबेरॉय समूह को लीज पर दिया है। बुन्देला राजवंश द्वारा निर्मित 350 साल पुराना यह महल भारतीय स्थापत्य और पारम्परिक बुंदेलखंड की विशेषताओं का मिश्रण है। चंद्रनगर के पास मानगढ़ और मनियागढ़ की पहाड़ियों के बीचे हर-भरे बगीचों के बीच स्थित इस पैलेस का जीर्णोद्धार कर ओबेरॉय ग्रुप ने भव्य पांच सितारा होटल के रूप में बदल दिया है।

विशाल बैंक्वेट हॉल भी बनाया

ओबेरॉय समूह द्वारा विकसित द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस होटल को कॉर्पोरेट आयोजनों, डेस्टीनेशन वेंडिग्स, सामाजिक समारोह आदि के लिए आदर्श स्थान के रूप में स्थापित किया गया है। यहां महलनुमा रेस्टोरेंट बनाया गया है। द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस होटल में 66 भव्य कमरे उपलब्ध हैं। यहां विशाल बैंक्वेट हॉल भी बनाया गया है।

ओबेरॉय ग्रुप के अर्जुन ओबेरॉय व शंकर ने राजगढ़ पैलेस होटल के बारे में सीएम मोहन यादव को विस्तार से बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस होटल के शुभारंभ के लिए आमंत्रित किया। चर्चा के दौरान पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला भी उपस्थित थे। सीएम ने उम्मीद जताई कि इस पांच सितारा होटल से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी हमारी समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर और वन्य प्राणी पर्यटन की ओर आकर्षित होंगे।

भोपाल

