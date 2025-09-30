एमपी में ओबेरॉय ग्रुप ने बनाई भव्य फाइव स्टार होटल, जल्द होगा शुभारंभ

Oberoi Rajgarh Palace - मध्यप्रदेश में नई फाइव स्टार होटल बनकर तैयार हो गई है। ओबेरॉय ग्रुप की यह भव्य होटल जल्द ही प्रारंभ होेनेवाली है। खजुराहो के राजगढ़ पैलेस में ओबेरॉय ग्रुप द्वारा द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस होटल बनाई गई। ग्रुप के अर्जुन ओबेरॉय व शंकर ने इसका शुभारंभ करने के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव को आमंत्रित किया है। समूह के दोनों प्रतिनिधियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर डॉ. यादव से मुलाकात की। द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस फाइव स्टार होटल बनने पर सीएम मोहन यादव ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित होटल समूह द्वारा प्रारंभ की जा रही पांच सितारा लग्जरी होटल से प्रदेश में पर्यटन को खासा प्रोत्साहन मिलेगा।