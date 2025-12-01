पुल ढहने पर अफसर निलंबित, कई अधिकारियों को दिया नोटिस, एक्शन में आई सरकार

पुल ढहने का मामला विधानसभा में भी उठा। कांग्रेस ने जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने इसे सरकारी भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए ​कहा कि इस घटना से कथित सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस आरोप का पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज जो पुल टूटा वो कांग्रेस के जमाने में बना था। उदयपुरा के विधायक व राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी लापरवाही के आरोप को बेबुनियाद बताया। वे विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेकर तुरंत मौके पर रवाना भी हो गए थे।