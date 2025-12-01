Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पुल ढहने पर अफसर निलंबित, कई अधिकारियों को दिया नोटिस, एक्शन में आई सरकार

Raisen- रायसेन में पुल ढहने पर अफसर को निलंबित किया, संभागीय महाप्रबंधक व पूर्व महाप्रबंधक से भी मांगा जवाब

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 01, 2025

Officer suspended after bridge collapse in Raisen

रायसेन में पुल ढहने पर अफसर को निलंबित किया

Raisen- मध्यप्रदेश में बरेली और पिपरिया के बीच बना पुल ढह गया है। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुल टूटने के बाद सरकार एक्शन में आई। हादसे के बाद एक अफसर को निलंबित कर दिया गया है जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को शो काज नोटिस जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के तत्वावधान में पुल की मरम्मत कराई जा रही है। इसी दौरान ब्रिज का बरेली की ओर का एक हिस्सा ढह गया। हादसे के बाद प्रबंधक एए खान को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व और वर्तमान संभागीय प्रबंधकों तथा सहायक महाप्रबंधकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। हादसे की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। समिति को 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

पुल ढहने का मामला विधानसभा में भी

पुल ढहने का मामला विधानसभा में भी उठा। कांग्रेस ने जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने इसे सरकारी भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए ​कहा कि इस घटना से कथित सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस आरोप का पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज जो पुल टूटा वो कांग्रेस के जमाने में बना था। उदयपुरा के विधायक व राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी लापरवाही के आरोप को बेबुनियाद बताया। वे विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेकर तुरंत मौके पर रवाना भी हो गए थे।

