जंगल में घूमते बाघ के शरीर की गर्मी जानेंगे अधिकारी, एमपी में बड़ा प्रयोग

Tiger- मध्यप्रदेश में बाघों की निगरानी के लिए बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। अब उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश में अर्बन टाइगर की एआइ से निगरानी की जाएगी। जंगल में घूमते बाघ के शरीर की गर्मी से वन अधिकारी उनकी पहचान करेंगे। बाघ Tiger के आवासीय क्षेत्र में आते ही डिवाइस अलर्ट करेगी। भोपाल, सीहार और रायसेन के जंगलों से इसकी शुरुआत होगी। यहां का 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कवरेज एरिया होगा। अभी उत्तराखंड में इस योजना पर काम हो रहा है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट (ई- आइ प्रोजेक्ट), असम के काजीरंगा और महाराष्ट्र के ताडोबा में रियल- टाइम ई-निगरानी प्रणालियों से निगरानी की जा रही है।