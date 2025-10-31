1 लाख विवादित ‘खसरे’ होंगे ऑनलाइन, आसानी से मिलेगा लैंड रिकॉर्ड

MP News: पिछले 50 साल में भोपाल की किस जमीन से जुड़े खसरे पर क्या विवाद रहा है इस पर विभाग ने क्या टिप्पणियां की हैं। और इन पर अब तक क्या आदेश जारी किए हैं, इन सभी को ऑनलाइन किया जाएगा। ताकि संबंधित खसरे से जुड़ी खरीद-बिक्री पर भविष्य में कोई विवाद न हो। जिले में इस तरह के करीब एक लाख खसरे हैं। जीआइएस 2.0 में ये आमजन को भी दिख सकेंगे। इससे 60 फीसदी से अधिक मामले निपट सकेंगे।