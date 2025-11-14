पुलिस जवानों के लिए जारी हुआ आदेश, सीनियर अफसरों की निगरानी में हर महीने देनी होगी परीक्षा

MP Police (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News:एमपीमें साइबर अपराध पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे निपटने के लिए पुलिस महकमा अब जवानों को तैयार कर रहा है। पुलिस मुख्यालय(MP Police) हर माह जवानों की साइबर परीक्षा लेगा। सभी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में परीक्षा कराने पुलिस मुख्यालय ने एसपी को आदेश जारी किए हैं। हर ट्रेनिंग सेंटर पर सीनियर अफसरों की निगरानी में हर माह परीक्षा होगी। नए आपराधिक कानूनों की भी परीक्षा ली जाएगी। 21 नवंबर को साइबर व 22 को नए कानूनों की परीक्षा होगी। एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने बताया, नव आरक्षक साइबर और नए आपराधिक कानूनों में दक्ष हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर डीजीपी सम्मानित भी करेंगे।
साइबर ऐसा विषय है, जो रोज बदलता है। हर दिन नए तरीकों से ठगी हो रही है। इसलिए हर माह परीक्षा से जवानों को ठगी के पैंतरों की जानकारी पहले से ही रहेगी। वे निपटने का प्रयास कर सकेंगे।
साइबर और नए आपराधिक कानून आधारित दोनों की परीक्षा 100-100 नंबरों की होगी। इसमें सभी सवाल वैकल्पिक होंगे। हर सवाल के लिए 1 अंक तय हैं। परीक्षा की अवधि एक घंटे की होगी। पुलिस के जवान यह परीक्षा अपने स्मार्टफोन से ही दे सकेंगे। साइबर परीक्षा का प्रश्न-पत्र राज्य साइबर सेल में एसपी प्रणय नागवंशी के नेतृत्व में गठित टीम हर माह तैयार करेगी।
