देश का सबसे लंबा हाईवे बंद, पुल टूटने से रुका ट्रैफिक, पैनल बदलने के बाद ही दौड़ सकेंगे वाहन

देश का सबसे लंबा हाईवे बंद, पुल टूटने से रुका ट्रैफिक, पैनल बदलने के बाद ही दौड़ सकेंगे वाहन

भोपाल•Sep 16, 2024 / 08:44 pm• deepak deewan

Panels of broken bridge of Seoni on India’s longest NH 44 will be replaced देश के सबसे लंबे हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। हाईवे पर स्थित बड़ा पुल टूट गया ​है जिससे ट्रैफिक रोक दिया गया है। हाईवे का एक हिस्सा बंद कर पुल की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस संबंध में ताजा अपडेट सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार क्षतिग्रस्त पुल के पैनल बदले जा रहे हैं। पैनल बदले जाने के बाद ही पुल पर से वाहन दौड़ सकेंगे। तब तक हाईवे के इस हिस्से से ट्रैफिक बंद ही रखा जाएगा।